Por inspecciones se desató conflicto con empresa minera

El fin de semana se agudizó un conflicto entre el gobierno de Santa Cruz y la empresa minera Newmont que explota el yacimiento de oro y plata Cerro Negro, a unos 60 km. de Perito Moreno.

El mismo se inició hace varias semanas cuando, de acuerdo a voceros del gobierno, la compañía puso reparos a una primera inspección de rutina sobre normas laborales y de seguridad.

En una segunda inspección, los directivos de la compañía que pertenece a capitales internacionales, habrían dado directivas al personal de seguridad que no permitieran el paso de los funcionarios provinciales, incluyendo policías, por lo cual hubo que solicitarse una orden de ingreso al Juzgado de Instrucción de Las Heras.

Este lunes, el secretario de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, reveló nuevos detalles del conflicto con la minera Newmont en Cerro Negro que hasta ahora no se conocían.

En diálogo con la FM Radio Vanguardia, el funcionario confirmó que la empresa escondió vehículos bajo mina para evitar los controles provinciales y que hay entre 14 y 16 sumarios en marcha por faltas que van de leves a muy graves.

Asimismo, hizo saber que Newmont desmovilizó a gran parte del personal de manera unilateral tras las inspecciones, indicando que

“hay otra parte que está en el yacimiento que seguramente hará las tareas de mantenimiento. Es una decisión unilateral de la compañía".

Según los datos que se conocieron durante la entrevista, alrededor de 50 colectivos salieron con personal para llevarlos a sus lugares de origen, y la situación tiene en alerta a más de 2.000 empleados.

Uno de los datos más fuertes que aportó Aravena fue la reacción de la empresa ante la inspección.

"Cuando yo le informo a la compañía que estábamos haciendo este relevamiento y una ampliación a los efectos de incorporar más gente para verificar, lo primero que hacen es esconder los vehículos bajo mina. Y esto está comprobado, tenemos actas, tenemos documentación fílmica, tenemos fotos con horario y todo, de que los vehículos de superficie estaban bajo mina escondidos", afirmó.

El funcionario detalló la mecánica de los controles y el deterioro detectado, precisando que “nosotros hicimos una inspección importante en mayo, luego en junio nos reunimos con Newmont, hicimos una mesa de trabajo para ordenar esa situación. Fuimos ahora a corroborar todo esto y nos encontramos lamentablemente con algunas cosas en peor situación que la que habíamos visto en mayo y muy poca evolución".