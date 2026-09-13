El fuego se registró el sábado en una celda de la Comisaría Primera de la localidad santacruceña. Según información preliminar, uno de los internos habría iniciado las llamas como forma de protesta. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Dos detenidos murieron durante un incendio en una comisaría de Perito Moreno

Dos personas que permanecían detenidas murieron durante un incendio registrado el sábado en el interior de la Comisaría Primera de Perito Moreno, Santa Cruz.

El episodio provocó un importante despliegue de efectivos policiales y servicios de emergencia en los alrededores de la dependencia, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

De acuerdo con información preliminar difundida por medios de la zona, el fuego se habría iniciado intencionalmente dentro de una de las celdas, presuntamente como medida de protesta por parte de uno de los internos.

Las llamas y el humo afectaron el sector donde se encontraban alojadas las personas detenidas. Dos de ellas perdieron la vida pese a la intervención realizada en el lugar.

Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las identidades de las víctimas ni se precisó cuántas personas permanecían alojadas en la comisaría al momento del incendio. Tampoco se informó si otros internos o integrantes del personal policial sufrieron consecuencias por la inhalación de humo durante la evacuación y la asistencia.

La investigación judicial buscará determinar el origen del fuego, los elementos utilizados y las circunstancias que rodearon la muerte de los dos detenidos. Entre los aspectos pendientes de esclarecer también se encuentran las condiciones de alojamiento en la dependencia y una eventual reubicación del resto de las personas privadas de su libertad.

La zona permaneció delimitada durante las primeras actuaciones y la realización de las pericias destinadas a reconstruir la secuencia de lo ocurrido.