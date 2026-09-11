Estudiantes y comuna coordinan acciones educativas y deportivas

El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, recibió el miércoles en su despacho a alumnos del 5° año del Colegio Secundario N° 33 “Pioneros del Cañadón”,

Los mismos estuvieron acompañados por la profesora Marilyn Castro, del espacio Proyecto Sociocomunitario, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas que permitan impulsar propuestas deportivas, educativas y comunitarias en la localidad.

Durante el encuentro se avanzó, en principio, en la organización de eventos deportivos destinados a toda la comunidad, promoviendo la participación de los jóvenes y generando espacios de encuentro, integración y vida saludable.

Asimismo, se abordó el acompañamiento de la comisión de fomento a un proyecto educativo para la construcción de un invernadero, una iniciativa que permitirá a los estudiantes desarrollar sus conocimientos, capacidades y habilidades mediante experiencias concretas, llevando a la práctica los aprendizajes adquiridos en el ámbito escolar.

El proyecto contempla la generación de un espacio donde los alumnos puedan involucrarse activamente en distintas etapas del proceso, fortaleciendo valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso y el aprendizaje práctico, además de acercarlos a conocimientos vinculados con la producción y el cuidado del ambiente.

Desde la comuna se destacó la importancia de acompañar las iniciativas que surgen de los propios estudiantes y de la comunidad educativa, entendiendo que la educación y el deporte constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes.

La reunión permitió establecer una agenda de trabajo conjunta fortaleciendo una articulación institucional que busca que los jóvenes sean protagonistas de iniciativas que aporten al crecimiento y desarrollo de Cañadón Seco

Fuente: Comuna de Cañadón Seco