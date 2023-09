Por ley habrá hasta tres debates para candidatos a intendente

Comodoro Rivadavia es la ciudad más habitada de Chubut. Según el Tribunal Electoral Provincial, representa el 32,2% del padrón lo que se traduce en 152.705 personas habilitadas para expresar su voluntad frente a las urnas.

El crecimiento, la dinámica y el empuje de Comodoro Rivadavia demandaba que los candidatos a ocupar el sillón de Moreno 815 tengan un debate para que puedan explayar sus propuestas a la comunidad.

Tal como informó El Patagónico, el Concejo Deliberante aprobó el 3 de agosto un proyecto de ley que establece la realización de debates públicos y obligatorios para los candidatos a intendente y primer concejal de esta ciudad. La iniciativa presentada por Graciela Saffirio (UCR) fue aprobada por ocho votos positivos, una abstención y tres ausentes.

La aprobación estaba pendiente de promulgación por parte de la Municipalidad, la cual se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa, que comenzará a aplicarse en 2027, establece la realización de debates públicos y obligatorios entre los candidatos a intendente y a primer concejal y marca que la ausencia de estos implicará sanciones.

“La no participación del/a candidato/a obligado/a implica la sanción a su Partido o frente electoral con la quita de espacios de publicidad audiovisual gratuitos, el no otorgamiento de aportes dinerarios, ni subsidios destinados a la impresión de padrones o boletas electorales. Cuando el candidato/a obligado/a a participar del debate no se presentara en el día, hora y lugar designado, el espacio físico reservado para él/ella, permanece vacío junto con el resto de participantes”, afirma la legislación.

El Tribunal Electoral Municipal será la autoridad de aplicación y en conjunto con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la materia electoral y/o de asuntos públicos, universidades, centros de estudios, escuelas secundarias y con el aporte de los partidos políticos oficializados que presenten o no candidatos, elaborarán los temas del debate.

“La reglamentación de la ejecución del debate y el contenido de los mismos será acordada previamente, y son convocados los partidos políticos participantes de los comicios y aquellos que son reconocidos por el Tribunal Electoral Municipal”, específica.

Se podrán realizar hasta tres debates públicos, que se llevarán a cabo dentro de 20 días y hasta los siete días previos a la celebración de los comicios. El orden de ejecución de cada debate se realiza por sorteo.

Además, la iniciativa será televisada en directo por el canal oficial de la provincia y a través del sitio web oficial de la Municipalidad y sus redes sociales oficiales. Asimismo, el debate quedará a disposición de todos los medios periodísticos, públicos y privados que deseen retransmitirlo de manera simultánea, en forma gratuita. “Durante la transmisión del debate se suspende la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual y los anuncios públicos de los actos de gobierno”, destaca.

La transmisión debe contar con lenguaje de señas, subtitulado visible y todos los mecanismos de accesibilidad que existan en el futuro.

Otro punto que señala la normativa es que el debate será grabado y quedará disponible en la página oficial de la Municipalidad.