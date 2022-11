Por qué psicólogos y pediatras no quieren entrevistar a los menores 

“Estamos desesperados”. Esa es la frase que repiten los padres del Jardín 406 cada vez que se acercan a un centro asistencial para que atiendan a sus hijos. La respuesta de psicólogos y pediatras es que no atenderán a los niños porque luego tendrían “que declarar en el juicio” contra el docente de música denunciado por abuso. El panorama fue descrito por Johana Bontes a El Patagónico.

La madre del Jardín 406 se acercó hasta Kilómetro 5 para pedirle gestiones al intendente Juan Pablo Luque. “Le hicimos saber que estamos pidiendo ayuda psicológica para los padres y pediatras y psicólogos infantiles porque nadie nos quiere atender”, afirmó Bontes.

El jefe comunal se comprometió a comunicarse con Jimena Cores, secretaria de la Mujer, para armar un esquema de trabajo. Los padres están angustiados y no saben cómo seguir. “Hasta el momento no tenemos nada. No hay psicólogos ni pediatras. No tenemos nada. A dónde vamos, los profesionales nos dicen que no nos van a atender porque no se quieren involucrar en los casos de los nenes. No quieren ir a declarar en el futuro. No se quieren involucrar el juicio”, denunció.

La situación llevó a los padres a pedirle al intendente que gestione la llegada de profesionales de otras localidades. “Tenemos un gran problema y no sabemos qué hacer. Le fuimos a plantear al intendente que si tiene presupuesto, traiga profesionales de afuera. Si no quieren atender los profesionales de Comodoro, que lo hagan profesionales de afuera. Los padres estamos al borde de un colapso. Estamos desesperados”, destacó.

La Municipalidad también propuso una serie de talleres, pero los padres también quieren profesionales de la salud mental para ellos debido a que muchos están desbordados con todo lo que se vivió en las últimas dos semanas.

“Pedimos la ayuda de psicólogos para saber cómo contenemos a nuestros hijos, pero también para que nos ayuden a nosotros. Todos los papás estamos en diferentes situaciones y necesitamos ayuda”, consideró Bontes.