Porque un motociclista lo sobrepasó, mató a una madre y a su hija

El caso que conmocionó a Rosario durante el verano dio un giro judicial este viernes, cuando Agustín López Gagliasso fue imputado bajo el delito de "doble homicidio con dolo eventual" tras ser dado de alta. Las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias le atribuyeron haber protagonizado un fatal episodio en el que perdió el control del auto, circulando a más de 120 km/h, tras un altercado con un motociclista en el túnel Arturo Illia.

En la audiencia imputativa, una de las declaraciones más relevantes fue la de Giovanna R., la acompañante que iba en el auto al momento del choque. La joven de 20 años relató que el incidente comenzó cuando una moto los sobrepasó en el túnel, lo que habría enfurecido a López Gagliasso.

“Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Agustín estaba enfocado en seguir a la moto, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”, sostuvo Giovanna.

El siniestro ocurrió a la salida del túnel, donde el vehículo embistió a Tania Gandolfi, de 40 años, y a sus hijas, Agustina Magalí (17) y Victoria (6). Tanto Tania como Agustina fallecieron en el acto, mientras que la niña más pequeña fue atendida y ya regresó a Córdoba.

El esposo y padre de las víctimas, Diego García, también prestó declaración. Su testimonio dejó una frase que resumió el impacto del hecho: “¿Vos viste lo que hiciste?”, le dijo a López Gagliasso tras el choque. Según relató, el joven respondió fríamente: “Y… mirá cómo me quedó el auto”.

En la investigación, se descartó que Giovanna y Agustín tuvieran una relación sentimental, como se creyó inicialmente. Solo eran amigos y él la estaba llevando a su casa al momento del choque que terminó en tragedia.