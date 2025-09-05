Portugués defiende la punta del Austral frente a Bigornia Club

Será este sábado desde las 16 en cancha del “Luso”. Chenque RC visitará a Calafate RC en otro de los atractivos de la 4ª fecha.

Este fin de semana se jugará la cuarta fecha del torneo Austral de rugby de Primera división, en donde el líder Deportivo Portugués, recibirá a Bigornia Club de Rawson en el partido que se destaca de la programación.

Por su parte, Chenque RC, quien es uno de los escoltas que tiene el campeonato e invicto, irá hasta el barrio Divina Providencia, para medirse con el local Calafate RC, que buscará recuperarse luego de la derrota que sufrió en la zona del Valle.

El referí del partido será Sebastián Molina, mientras que Santiago Carrizo y Marcos Arjona oficiarán como asistentes 1 y 2, respectivamente.

En Trelew, mientras tanto, habrá clásico entre “Las Cebras” y Patoruzú RC, mientras que San Jorge RC recibirá en Caleta Olivia a Draig Goch RC de Gaiman, en un partido en donde ambos irán por su primera victoria y así abandonar el último lugar, ubicación donde también se encuentra en “Indio”.

La fecha se completará el domingo cuando Comodoro RC visite a Puerto Madryn RC.

Como es habitual, se jugarán los partidos de las formativas y en algunos casos los de Intermedia.

Por otra parte, Ezequiel Cid (URA) fue designado para el partido de Intermedia entre San Ignacio y Los 50 de la Unión de Rugby de Mar del Plata, ya que forma parte del programa de intercambio UAR de referís como representantes de la región Patagonia.

PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 14 puntos, 2) Chenque 13, 3) Trelew RC 13, 4) Puerto Madryn RC 10, 5) Bigornia Club 9, 6) Comodoro RC 6, 6) Calafate RC 6, 8)

Patoruzú RC 0, 9) Draig Goch RC 0 y 10) San Jorge RC 0.

………………..

Programa de la 4ª fecha

SABADO 6

CANCHA: SAN JORGE RC - CALETA OLIVIA

12:30 M-16: San Jorge RC vs Draig Goch RC. Referí: Gruffiyd Madog (WRU). Asistentes: Micaela Quiroga y desgina local.

14:00 M-18: San Jorge vs Draig Goch RC. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Micaela Quiroga y designa local.

15:30 Primera: San Jorge RC vs Draig Goch RC. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Fernando Nahuel y Gruffyd Madog (WRU).

CANCHA: CALAFATE RC – Bº DIVINA PROVIDENCIA

12:00 M-14: Calafate RC vs Chenque RC. Referí: Federico Vecce. Asistentes: Designa local y designa visita (amistoso).

13:10 M-16: Calafate RC vs Chenque RC. Referí: Marocs Arjona. Asistentes: Federico Vece y designa local.

14:30 M-18: Calafate RC vs Chenque RC. Referí: Santiago Carrizo. Asistentes: Marcos Arjona y Federico Vece.

16:00 Primera: Calafate RC vs Chenque RC. Referí: Sebastián Molina. Asistentes: Santiago Carrizo y Marcos Arjona.

CANCHA: DEPORTIVO PORTUGUES – Bº INDUSTRIAL

11:30 M-15: Deportivo Portugués vs Bigornia Club. Referí: Juan Manuel Fuertes. Asistentes: Designa local y designa visita.

13:00 M-16: Deportivo Portugués vs Bigornia Club. Referí: Nehuen Millaman. Asistentes: Juan Manuel Fuertes y designa local.

14:30 M-18: Deportivo Portugués vs Bigornia Club. Referí: Pedro Rivera. Asistentes: Nehuen Millaman y Juan Manuel Fuertes.

16:00 Primera: Deportivo Portugués vs Bigornia Club. Referí: Mariano Scianna (URMDP). Asistentes: Pedro Rivera y Nehuen Millaman.

CANCHA: TRELEW RC

11:30: M-15: Trelew RC vs Patoruzú RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

13:00 M-16: Trelew RC vs Patoruzú RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:30 M-18: Trelew RC vs Patoruzú RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Rubén Sosia y designa visita.

16:00 Primera: Trelew RC vs Patoruzú RC. Referí: Maxi Campot (URAV). Asistentes: Gabriel Konoczuk y Rubén Soria.

CANCHA: PUERTO MADRYN RC

13:00 M-15: Puerto Madryn RC vs Comodoro RC. Referí: Facundo Quiroga. Asistentes: Walter Garavano y designa local.

14:30 M-18: Puerto Madryn RC vs Comodoro RC. Daniel Barchetta. Asistentes: Carlos Villada y Walter Garavano.

DOMINGO 7

CANCHA: PUERTO MADRYN RC

12:00 M-16: Puerto Madryn RC vs Comodoro RC. Referí: Juan Pablo Anglada. Asistentes: Designa local y designa visita.

13:30 Intermedia: Puerto Madryn RC vs Comodoro RC. Referí: Facundo Quiroga. Asistentes: Designa local y designa visita.

15:00 Primera: Puerto Madryn RC vs Comodoro RC. Referí: Daniel Barchetta. Asistentes: Juan Pablo Anglada y Facundo Quiroga.