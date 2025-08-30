El Regional de rugby femenino define a sus dos campeones

Este domingo desde las 10 se jugará en cancha del Club Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia, la segunda y última fecha del torneo Regional Patagónico de Clubes de rugby femenino.
Además del dueño de casa, toman parte los clubes de Marabunta RC de Cipolletti, San Jorge RC y Zorros Rugby, ambos de Caleta Olivia, Patagonia RC de Neuquén, Bigornia Club de Rawson, Jabalíes RC de El Bolsón y Trelew RC.
Este sábado se disputó la primera fecha, en donde logró dos triunfos en Mayores, lo mismo que Patagonia RC, mientras que Portugués logró una victoria, lo mismo que San Jorge RC. Los que no ganaron en esta primera fecha fueron Jabalíes RC y Bigornia Club.
Mientras tanto, en Juveniles, Marabunta RC obtuvo tres triunfos.
Este domingo finalizará el certamen, donde se definirán los dos campeones que se clasificarán para jugar en octubre, en Carlos Paz, el Nacional de Clubes.
Panorama
SABADO 31 – CANCHA: DEPORTIVO PORTUGUES
MAYORES
- Marabunta RC 12 / Deportivo Portugués 5.
- San Jorge RC 12 / Patagonia RC 19.
- Bigornia Club 5 / Marabunta RC 27.
- San Jorge RC 24 / Jabalíes RC 5.
- Deportivo Portugués 17 / Bigornia Club 0.
- Patagonia RC 29 / Jabalíes RC 0.
JUVENILES
- Marabunta RC GP / Jabalíes RC PP.
- Zorros Rugby 10 / Trelew RC 5.
- Zorros Rugby 0 / Marabunta RC 31.
- Trelew RC GP / Jabalíes RC PP.
- Marabunta RC 40 / Trelew RC 21.
- Zorros Rugby GP / Jabalíes RC PP.
Programa – 2ª fecha
DOMINGO 31 – CANCHA: DEPORTIVO PORTUGUES
10:00 Marabunta RC vs San Jorge; Mayores (1)
10:30 Patagonia RC vs Deportivo Portugués; Mayores (2)
11:00 Marabunta RC vs Jabalíes RC; Juveniles (3)
11:20 Zorros Rugby vs Trelew RC; Juveniles (4)
11:40 Bigornia Club vs Jabalíes RC; Mayores, 5º puesto (5).
12:10 Perdedor 3 vs Perdedor 4; Juveniles, 3º puesto (6).
12:30 Perdedor 1 vs Perdedor 2; Mayores, 3º puesto (7).
13:00 Ganador 3 vs Ganador 4; Juveniles, Final (8).
13:30 Ganador 1 vs Ganador partido 2; Mayores. Final (9).
14:30 Tercer tiempo.