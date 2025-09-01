Portugués ganó en el Valle y es líder del Austral de rugby

Deportivo Portugués se convirtió este domingo en el líder solitario del Torneo Austral de rugby, tras completarse la tercera fecha de la fase regular en la categoría Superior y en las formativas e Intermedia.
En ese contexto, el cuadro “Luso” se llevó de Trelew un sólido éxito al derrotar con autoridad 57-20 a Patoruzú RC y como logró un punto bonus, entonces el elenco comodorense quedó como único puntero del certamen que organizan la Unión de Rugby Austral y la Unión del Valle del Chubut.
Por su parte, Trelew RC logró un importante triunfo en Kilómetro 20 al derrotar al local Comodoro RC por 39-26, mientras que el otro ganador que tuvo el domingo fue Puerto Madryn RC, que también de visitante, superó a San Jorge RC de Caleta Olivia por 40-5.
PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 14 puntos, 2) Chenque 13, 3) Trelew RC 13, 4) Puerto Madryn RC 10, 5) Bigornia Club 9, 6) Comodoro RC 6, 6) Calafate RC 6, 8) Patoruzú RC 0, 9) Draig Goch RC 0 y 10) San Jorge RC 0.
Panorama de la 3ª fecha
SABADO 30
Cancha: Draig Goch RC (Gaiman)
- Draig Goch RC WO / Chenque RC GP (M-16).
- Draig Goch RC 10 / Chenque RC 31 (M-18).
- Draig Goch RC 20 / Chenque RC 34 (Primera).
Cancha: Bigornia Club (Rawson)
- Bigornia Club 50 / Calafate RC 10 (M-16).
- Bigornia Club 22 / Calafate RC 15 (M-18).
- Bigornia Club 18 / Calafate RC 12 (Primera).
DOMINGO 31
Cancha: Patoruzú RC (Trelew)
- Patoruzú RC 45 / Deportivo Portugués 5 (M-15).
- Patoruzú RC 27 / Deportivo Portugués 17 (M-16).
- Patoruzú RC 48 / Deportivo Portugués 12 (M-18).
- Patoruzú RC 20 / Deportivo Portugués 57 (Primera).
Cancha 2: Comodoro RC (Astra – Km 20)
- Comodoro RC 26 / Trelew RC 36 (M-15).
- Comodoro RC 86 / Trelew RC 21 (M-16).
- Comodoro RC 10 / Trelew RC 50 (M-18).
Cancha 1: Comodoro RC (Astra – Km 20)
- Comodoro RC 15 / Trelew RC 19 (Intermedia).
- Comodoro RC 26 / Trelew RC 39 (Primera).
Cancha: San Jorge RC (Caleta Olivia)
- San Jorge RC 5 / Puerto Madryn RC 87 (M-16).
- San Jorge RC 15 / Puerto Madryn RC 25 (M-18).
- San Jorge RC 5 / Puerto Madryn RC 40 (Primera).