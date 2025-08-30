Derrotó 34-20 a Draig Goch RC por la 3ª fecha del campeonato. Calafate RC perdió 18-12 en su visita a Bigornia Club de Rawson.

Chenque ganó en Gaiman y lidera el Austral de rugby

Con dos enfrentamientos de Primera división, este sábado dio inicio la tercera fecha de la fase regular del torneo Austral de rugby.

En ese contexto, el invicto Chenque RC le ganó como visitante a Draig Goch RC de Gaiman por 34-20 y con esa victoria, quedó como líder en Primera división.

En el otro partido jugado por la misma categoría, Calafate RC cayó en Rawson ante el local Bigornia Club por 18-12.

Este sábado, mientras tanto, también se jugaron los partidos de las categorías formativas.

La fecha se completará el domingo con tres partidos. Deportivo Portugués visitará a Patoruzú de Trelew, Comodoro RC recibirá a Trelew, mientras que San Jorge RC se medirá en Caleta Olivia frente a Puerto Madryn RC.

PRIMERA DIVISION: 1) Chenque RC 13 puntos, 2) Trelew RC 9, 3) Deportivo Portugués 9, 4) Bigornia Club 9, 5) Comodoro RC 6, 6) Calafate RC 6, 7) Puerto Madryn RC 5, 8) Patoruzú RC 0, 9) San Jorge RC 0 y 10) Draigh Goch RC 0.

………………

Panorama de la 3ª fecha

SABADO 30

Cancha: Draig Goch RC (Gaiman)

- Draig Goch RC WO / Chenque RC GP (M-16).

- Draig Goch RC 10 / Chenque RC 31 (M-18).

- Draig Goch RC 20 / Chenque RC 34 (Primera).

Cancha: Bigornia Club (Rawson)

- Bigornia Club 50 / Calafate RC 10 (M-16).

- Bigornia Club 22 / Calafate RC 15 (M-18).

- Bigornia Club 18 / Calafate RC 12 (Primera).

DOMINGO 31

Cancha: Patoruzú RC (Trelew)

11:30 M-15: Patoruzú RC vs Deportivo Portugués. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

13:00 M-16: Patoruzú RC vs Deportivo Portugués. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:30 M-18Ç: Patoruzú RC vs Deportivo Portugués. Referí: Juan Pablo Anglada. Asistentes: Designa local y designa visita.

16:00 Primera: Patoruzú RC vs Deportivo Portugués. Referí: Sebastián Molina. Asistentes: Juan Pablo Anglada y

Designa local.

Cancha 2: Comodoro RC (Astra – Km 20)

12:00 M-15: Comodoro RC vs Trelew RC. Referí: Dante Hermosilla. Asistentes: Designa local y designa visita.

13:30 M-16: Comodoro RC vs Trelew RC. Referí: Gian Franco Paolo. Asistentes: Dante Hermosilla y designa local.

15:00 M-18: Comodoro RC vs Trelew RC. Referí: Pablo Heredia. Asistentes: Gian Franco Paolo y designa local.

Cancha 1: Comodoro RC (Astra – Km 20)

14:30 Intermedia: Comodoro RC vs Trelew RC. Referí: Santiago Carrizo. Asistentes: Designa local y designa visita.

16:00 Primera división: Comodoro RC vs Trelew RC. Referí: Ezequiel Cid. Asistentes: Santiago Carrizo y Dante Hermosilla.

Cancha: San Jorge RC (Caleta Olivia)

13:00 M-16: San Jorge RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:30 M-18: San Jorge RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Julián Ciancio. Asistentes: Fernando Nahuel y designa local.

16:00 Primera: San Jorge RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Julián Ciancio y Fernando Nahuel.