Patagonia y Marabunta ganaron el Regional de rugby femenino

Patagonia RC de Neuquén conquistó el título en Mayores, mientras que Marabunta RC de Cipolletti fue el mejor en Juveniles. Ambos irán al Nacional de Carlos Paz.

Se jugó el fin de semana en cancha del Club Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia, el torneo Regional Patagónico de Clubes de rugby femenino.

En ese contexto, Patagonia RC de Neuquén conquistó el título en Primera división, mientras que Marabunta RC de Cipolletti, Río Negro, hizo lo propio en Juveniles.

En la categoría Mayores, las neuquinas le ganaron en la final justamente a Marabunta RC por 17-15, mientras que en Juveniles, las rionegrinas superaron a Trelew RC 37-0.

De esa manera, ambos equipos se clasificaron para jugar el 4 de octubre en Carlos Paz, provincia de Córdoba, el Nacional de Clubes Femenino.

Además de Portugués y los conjuntos mencionados, los otros elencos que tomaron parte de este certamen fueron San Jorge RC y Zorros Rugby, ambos de Caleta Olivia, Bigornia Club de Rawson y Jabalíes RC de El Bolsón.