Portugués resignó su invicto en el Valle

El puntero Deportivo Portugués resignó este domingo su invicto en el Torneo Austral de rugby al perder de visitante frente a Trelew RC por 60-14 en el cierre de la octava fecha de la fase regular.
Con ese resultado, Las “Cebras” saltaron al tercer puesto del certamen y a falta de una fecha, sueña con un lugar en las semifinales.
El sábado, mientras tanto, Bigornia Club de Rawson se fue con una valiosa victoria de Astra al derrotar a Comodoro RC por 27-25, y con ese triunfo, se ubica cuarto en la tabla de la categoría Superior.
Calafate RC aplastó de visitante a Puerto Madryn RC 53-5 y marcha tercero, mientras que Patoruzú RC de Trelew superó a Draig Goch RC de Gaiman 36-20 y San Jorge RC de Caleta Olivia cortó la mala racha al imponerse a Chenque RC 19-18.
Por otra parte, en Intermedia, Portugués se aseguró el título al imponerse 28-24 ante Trelew RC, mientras que en Menores de 18, se consagró campeón el equipo del Valle al imponerse 44-38 sobre el elenco “luso”.
PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 32 puntos, 2) Calafate RC 27, 3) Trelew RC 27, 4) Bigornia Club 24, 5) Comodoro RC 22, 6) Chenque RC 19, 7) Patoruzú RC 13, 8) Puerto Madryn RC 11, 9) Draig Goch RC 4 y 10) San Jorge RC 4.
……………….
Programa de la 8ª fecha
SABADO 11
Cancha: Patoruzú (Trelew)
- Patoruzú RC GP / Draig Goch RC W.O (M-16).
- Patoruzú RC 92 / Draig Goch RC 14 (M-18).
- Patoruzú RC 36 / Draig Goch RC 20 (Primera).
Cancha 2: Comodoro RC - Astra
- Comodoro RC 25 / Bigornia Club 32 (M-15).
- Comodoro RC 29 / Bigornia Club 24 (M-16).
- Comodoro RC GP / Bigornia Club W.O (M-18).
Cancha 1: Comodoro RC – Astra
- Comodoro RC 25 / Bigornia Club 27 (Primera).
Cancha: San Jorge (Caleta Olivia)
- San Jorge RC 7 / Chenque RC 67 (M-16).
- San Jorge RC GP / Chenque RC W.O (M-18).
- San Jorge RC 19 / Chenque RC 18 (Primera).
Cancha: Puerto Madryn
- Puerto Madryn RC 40 / Calafate RC 21 (M-16).
- Puerto Madryn RC 53 / Calafate RC 20 (M-18).
- Puerto Madryn RC 12 / Calafate RC 25 (Intermedia).
- Puerto Madryn RC 5 / Calafate RC 53 (Primera).
DOMINGO 12
Cancha: Trelew RC
- Trelew RC 28 / Deportivo Portugués 60 (M-16).
- Trelew RC 44 / Deportivo Portugués 38 (M-18).
- Trelew RC 24 / Deportivo Portugués 28 (Intermedia).
- Trelew RC 60 / Deportivo Portugués 14 (Primera).
Próxima fecha (9ª)
- Deportivo Portugués vs Puerto Madryn RC.
- Chenque RC vs Comodoro RC.
- Calafate RC vs San Jorge RC.
- Draig Goch RC vs Trelew RC.
- Bigornia Club vs Patoruzú RC.