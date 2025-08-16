Portugués y Trelew lideran el Apertura

El ‘’Luso” venció a Comodoro RC 22-18, mientras que “Las Cebras” le ganaron 53-12 a San Jorge RC por la 2ª fecha.

Se disputó este sábado, de manera parcial, la segunda fecha del torneo Austral de rugby, que dejó como novedad que tanto Deportivo Portugués como Trelew RC, quedaron en lo más alto del campeonato.

En ese contexto, el conjunto “Luso” se hizo fuerte en su campo de juego y le ganó a Comodoro RC por 22-18.

Por su parte, “Las Cebras” superaron de locales a San Jorge RC de Caleta Olivia por 53-12, y de esa manera comparten la punta de Primera división con Portugués.

Este domingo, mientras tanto, Calafate RC recibirá a Patoruzú RC de Trelew, mientras que Chenque RC hará lo propio frente a Bigornia Club de Rawson, en los duelos que completarán la segunda fecha del certamen que organizan la Unión Austral y la Unión del Valle del Chubut.

Panorama de la 2ª fecha

SABADO 16

CANCHA: DEPORTIVO PORTUGUES

- Deportivo Portugués 12 / Comodoro RC 24 (M-15).

- Deportivo Portugués 17 / Comodoro RC 27 (M-16)

- Deportivo Portugués 33 / Comodoro RC 34 (M-18).

- Deportivo Portugués 57 / Comodoro RC 5 (Intermedia).

- Deportivo Portugués 22 / Comodoro RC 18 (Primera).

CANCHA: PUERTO MADRYN

- Puerto Madryn RC GP / Draig Goch RC W.O (M-16).

- Puerto Madryn RC GP / Draig Goch RC W.O (M-18).

- Puerto Madryn RC 36 / Draig Goch RC 6 (Primera).

CANCHA: TRELEW RC

- Trelew RC 94 / San Jorge RC 3 (M-16).

- Trelew RC GP / San Jorge RC W.O (M-18).

- Trelew RC 53 / San Jorge RC 12 (Primera).

DOMINGO 17

CANCHA: CALAFATE RC

12:30 M-16: Calafate RC vs Patoruzú RC. Referí: Julián Ciancio. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:00 M-18: Calafate RC vs Patoruzú RC. Referí: Pablo Heredia. Asistentes: Julián Ciancio y designa local.

15:30 Primera: Calafate RC vs Patoruzú RC. Referí: Ezequiel Cid. Asistentes: Pablo Heredia y Julián Ciancio.

CANCHA: CHENQUE RC

11:00 M-15: Chenque RC vs Bigornia Club. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Designa local y designa visita.

12:30 M-16: Chenque RC vs Bigornia Club. Referí: Iván Doria. Asistentes: Fernando Nahuel y designa local.

14:00 M-18: Chenque RC vs Bigornia Club. Referí: Pedro Rivera. Asistentes: Iván Doria y Fernando Nahuel.

15:30 Primera: Chenque RC vs Bigornia Club. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Pedro Rivera e Iván Doria.