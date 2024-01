Prepagas anuncian nuevo aumento para febrero y suben más de 70%

Las empresas de medicina prepaga comenzaron esta semana a informar a sus socios el incremento en los servicios que llegarán a más del 30 por ciento en febrero. Justificaron el aumento por “una serie de variaciones en los costos prestacionales a todo nivel” entre ellos “aranceles profesionales, insumos médicos y no médicos, y costos laborales del sector”.

En este marco, la prepaga Medicus informó a sus clientes que "de acuerdo a lo establecido en el DNU 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre se posibilita la indispensable recomposición de los valores de los planes vigentes". Argumentaron que “el mantenimiento forzado durante años de los valores de la cuota por debajo de la inflación y el incremento de nuevas coberturas provocaron una situación de desfinanciamiento en el sector de la atención médica”.

Ante estos argumentos, desde la empresa de medicina prepaga informaron que “de esta manera la cuota del plan de salud del mes de febrero tendrá un incremento del 29 por ciento”.

En esta misma línea, SanCor Salud también notificó a los socios de la prepaga que también en consecuencia, con dicha norma legal, “la Comisión Directiva de Asociados dispuso ratificar el incremento del 6.26% para el mes de enero de 2024 que ya le informamos mediante nota de fecha 30/11/2023 y que le será facturado en dicho mes; adicionándose a dicho porcentaje el 35.60% para el mismo periodo, aunque este último le será facturado en el mes de febrero de 2024”.

Asimismo, informaron que “en la facturación del mes de febrero se ha decidido otro incremento de hasta el 29,5% que será adicionado a los importes de cuota que hubiesen correspondido para el mes de enero de 2024”. Desde la empresa justificaron, por su parte, que estos incremento se deben a “una serie de variaciones en los costos prestacionales a todo nivel” entre ellos “aranceles profesionales, insumos médicos y no médicos, y costos laborales del sector”.

Por su parte, el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, estimó un aumento en la medicina prepaga que va "a rondar entre el 25% y el 30%" para febrero de 2024. Esta suba se daría después de un incremento del 40% durante enero.

"El nivel de atraso es muy grande. Medido sin la inflación que corre, el nivel de atraso a diciembre estaba en el orden del 80%. Vos imaginate que en enero el promedio de actualización de cuotas va a ser en el orden del 40% pero se espera una inflación que vaya hasta el 25% y el 30%", expresó Belocopitt en diálogo con Radio Rivadavia.

El empresario adelantó: "Sería lógico pensar que los aumentos van a rondar entre el 25% y el 30% para, por lo menos, no agravar la situación".

Para Belocopitt, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei y ya está vigente, a la espera de que lo trate el Congreso, "no hace más que poner blanco sobre negro". "Se sancionó una espantosa ley en el año 2010, horripilante, pero que tenia un artículo, que te diría que era el único artículo a favor del sistema, que era que la autoridad de aplicación se iba a comprometer a dar los aumentos de costos de manera constante y permanente para poder solventar el sistema. Y esto desde el año 2010 nunca se cumplió".

"Lo que está haciendo esto es decir 'bueno, vamos a poner en principio en este punto las cosas blanco sobre negro y el sistema privado de salud, que es una opción, no es una obligación, pueda empezar a recomponer sus valores para poder esos valores volcarlos al sistema'", siguió Belocopitt, para justificar los aumentos.

Además, señaló que "no es lo que aumenta la medicina prepaga, aumentan los componentes que dan valor a la medicina prepaga" y declaró: "No es consecuencia de este decreto que aumenten las cuotas, las cuotas iban a aumentar igual. La única diferencia es que venían aumentando con un retraso de 60 días". "La salud hubiese aumentado igual durante el año 2024", remarcó el empresario, quien rechazó "la intervención excesiva del Estado en un lugar donde no tiene que intervenir", en referencia al sistema de salud privado, recuperó eldestapeweb.com.