Preselecciones de Comodoro siguen con su preparación  

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia continúa dándoles rodaje a sus preselecciones juveniles, más allá de que en la última reunión de la Federación Patagónica se anunció que este año no habrá torneos oficiales de selecciones por parte del Consejo Federal.

De todas maneras, se decidió seguir entrenando con los chicos de Sub 15, que tienen a Mauro Villegas como entrenador, y Sub 13, que cuentan con Iván Calfú como técnico.

En esta tercera convocatoria, la primera jornada se desarrollará este jueves en cancha de Deportivo Roca: de 15:00 a 16:30 Sub 15 y de 16:30 a 18:00 Sub 13. El viernes, en Huracán, el programa será el siguiente: de 14:30 a 16:00 Sub 15 y de 16:00 a 17:30 Sub 13.

Sub15.jpg