Central se quedó con los tres puntos en el Gigante de Arroyito

Le ganó 2-1 a Atlético Tucumán con dos tantos de Alejo Véliz, quien además marró un penal. El gol del “Decano” lo hizo Leandro Díaz.

Rosario Central, que no tuvo al campeón del mundo Angel Di María, derrotó este sábado de local a Atlético Tucumán por 2-1, en el partido de la 13ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Gigante de Arroyito, contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Los dos goles del conjunto “canalla” los marcaron Alejo Véliz, quien además marró un penal, mientras que el tanto del “Decano” fue obra de Leandro Díaz.

El equipo dirigido por Jorge Almirón golpeó primero a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Véliz -que había errado un penal instantes antes- abrió el marcador de cabeza tras un centro del colombiano Jaminton Campaz, aunque la visita llegó al empate a los 37 por intermedio de Leandro Díaz, que aprovechó un error en la salida de Juan Cruz Raffin para definir ante Jorge Broun.

Ya en el complemento, Central encontró la diferencia definitiva a los 29 minutos, otra vez con Véliz, que empujó a la red una nueva asistencia de Campaz para sellar el 2-1 en Arroyito. El delantero, además, tuvo su revancha luego de haber fallado un penal en el arranque del encuentro.

Con esta victoria, Rosario Central, quien no contó con Di María por una lesión muscular, llegó a 21 puntos y se acomodó en la pelea por la clasificación dentro de la zona B, mientras que Atlético Tucumán quedó relegado en la parte baja de la tabla. El triunfo, además, le da envión al conjunto rosarino en la antesala de su debut por la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, el “Canalla” visitará a Huracán en Parque de los Patricios, mientras que Atlético Tucumán recibirá a Tigre.