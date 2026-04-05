Peñarol le ganó a Unión en Olavarría

El “Milrayitas” derrotó al elenco santafesino, próximo rival del líder Gimnasia de Comodoro Rivadavia, por 85-83, y se aseguró un lugar en los playoffs.

En un final cerrado, Peñarol de Mar del Plata venció a Unión de Santa Fe -próximo rival del líder Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia- por 85-83, en un partido correspondiente a una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Parque Guerrero de Olavarría, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Raúl Lorenzo y Franco Anselmo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 15-6, 29-32 y 58-49.

Con ese resultado, el “Milrayitas” se aseguró su clasificación para los playoffs.

El conjunto marplatense construyó su triunfo a partir de un sólido inicio, con Agustín Pérez Tapia como principal referencia ofensiva. Fue determinante en el primer cuarto, en el que Peñarol se adelantó por 15 a 6.

En el segundo parcial la visita reaccionó con un contundente tramo de 12 a 0. El momento fue interrumpido por un triple de Luciano Guerra. Así, Unión se fue al entretiempo 32 a 29.

El tercer cuarto se mantuvo parejo. En ese contexto, un triple sobre la chicharra de Nicolás Chiaraviglio le permitió a Peñarol cerrar el período al frente por 58 a 49.

En el último cuarto, el local llegó a establecer una ventaja de 12 puntos, pero Unión reaccionó de la mano de un sobresaliente Franco Balbi, autor de 35 puntos. El cierre fue de máxima tensión: la visita contó con la última posesión y Balbi tomó un lanzamiento de tres puntos para ganar el partido, aunque no logró convertir.

De esta manera, Peñarol selló un triunfo ajustado, pero fundamental que le asegura su lugar en la postemporada.

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Síntesis

Peñarol 85 / Unión 83

Peñarol (15+14+29+27): Luciano Guerra 14, Agustín Pérez 17, Xavier Carrera 10, Al Thornton 10 e Iván Basualdo (x) 8 (fi); Facundo Vázquez 10, Gastón Córdoba 0, Sean Armand 10, Roberto Acuña 4 y Nicolás Chiaraviglio 2. DT: Leonardo Costa.

Unión (6+26+17+35): Franco Balbi 35, Yeferson Guerra 7, Emiliano Basabe (x) 15, Daniel Hure 3 y Chijioke Akwuba 7 (fi); Facundo Chamorro (x) 2, Martín Cabrera (x) 7, Christopher Vogt 7, Felipe Araujo 0 y Federico Elías 0. DT: Ariel Rearte.

Parciales: 15-6, 29-32 y 58-49.

Arbitros: Pablo Estévez, Raúl Lorenzo y Franco Anselmo.

Estadio: Parque Guerrero (Olavarría).