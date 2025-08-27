Presentarán un nuevo hallazgo paleontológico

Se realizará en el Centro Cultural Santa Cruz, a cargo de Fernando Novas, investigador del CONICET y referente internacional en estudios sobre dinosaurios y fauna prehistórica de la Patagonia,

La exposición del reconocido paleontólogo en el Centro Cultural ubicado en Río Gallegos, está prevista para este jueves a partir de las 18:00.

Novas compartirá detalles sobre las exploraciones científicas que desde 2019 se desarrollan en la zona de El Calafate, las cuales han permitido reconstruir el ecosistema que prosperaba en el sur argentino hace más de 70 millones de años.

En ese marco, se adelantará información sobre el último hallazgo publicado en la revista científica PLoS ONE: el descubrimiento de un gran cocodrilo que convivió con los últimos dinosaurios antes de su extinción.

Esta especie de animal terrestre habría medido 3,5 metros de largo; tenía mandíbulas anchas, con gran fuerza de mordida y dientes cónicos con borde aserrados que indican que probablemente se alimentaba de dinosaurios de mediano tamaño

La charla abordará el valor científico de los fósiles encontrados en la Formación Chorrillo, el trabajo interdisciplinario que permitió recuperar piezas únicas y el rol de Santa Cruz como territorio clave para la paleontología continental.

El evento es abierto al público y forma parte de las actividades de divulgación impulsadas por el Museo Regional “Padre Jesús Manuel Molina”, el CONICET y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz