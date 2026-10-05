La mujer, de 30 años, presentaba marcas visibles en uno de sus brazos y fue trasladada a la Comisaría de la Mujer.

Preso por golpear a su pareja con un cinto en barrio Quirno Costa

Un hombre de 40 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en el barrio Quirno Costa, acusado de agredir físicamente a su pareja, una mujer de 30 años, en una vivienda ubicada sobre la avenida 10 de Noviembre al 1400.

El episodio ocurrió alrededor de las 03:15, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía por una fuerte pelea de pareja que se desarrollaba en el domicilio.

Al arribar, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta encontraron a la mujer en el exterior del inmueble, en estado de vulnerabilidad y semidesnuda. Según manifestó ante los policías, su pareja, identificada como N.R.N., la habría golpeado con un cinto.

Los efectivos observaron marcas visibles en el antebrazo izquierdo de la víctima e ingresaron a la vivienda, donde encontraron al hombre en el comedor y lo detuvieron.

Posteriormente, se realizaron las correspondientes pericias fotográficas, mientras que la mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para recibir asistencia especializada y formalizar la denuncia.