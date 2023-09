Primero el aterrazamiento, dicen los arquitectos

“El tema es estabilizar el cerro Chenque, completar el aterrazamiento y después sí se puede dejar la misma ruta; o sacarla; hacer un puente; el viaducto”, afirmó Rubén Matiacci, presidente del Colegio de Arquitectos de Comodoro Rivadavia.

A su criterio, “si se aterraza en la punta, de ahí saldrán importantes volúmenes de tierra que volcados en lugares cercanos generarán un territorio nuevo que además de proteger el talud marino, ofrecerá un uso para que la comunidad vea qué hacer con el mismo”.

En declaraciones a Canal 9, Matiacci sostuvo que “surgirán varias hectáreas, lo cual generará una nueva visión de la zona, donde no solo es pensar en hacer un puente. No es sencillo estabilizar el cerro por el volumen, pero sí los trabajos. Para mover tierra; plantar pilotes y compactar no hay que llamar a la NASA”.