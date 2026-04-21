Alta demanda en trámites de licencias de conducir

Desde la Dirección de Examinadores se brindaron precisiones sobre el funcionamiento actual del sistema y los cambios implementados.

El director de Examinadores, Luis Carreras, explicó que, tras las modificaciones introducidas por normativa el año pasado, “los trámites para licencias particulares —autos y motos— continúan realizándose de manera presencial en los centros emisores habilitados. Si una persona necesita renovar su licencia o hacer una ampliación, debe acercarse al centro emisor como siempre. No debe iniciar el trámite por plataforma, ya que esa modalidad está destinada únicamente a licencias profesionales interjurisdiccionales”.

En ese sentido, remarcó que el proceso para licencias particulares mantiene las etapas tradicionales de evaluación médica, examen teórico, examen práctico y la charla obligatoria de educación vial. Esta última es dictada por el área correspondiente de capacitación. “Todo el circuito está organizado para que el vecino pueda completar el trámite de manera ordenada y con acompañamiento en cada instancia”, indicó.

Uno de los cambios más relevantes es la digitalización del examen teórico. “Ya no utilizamos papel. El examen se realiza mediante tablets, en formato múltiple choice y de manera presencial”, detalló el funcionario.

Actualmente, el centro cuenta con una sala equipada con 12 dispositivos y seis turnos diarios, lo que permite realizar entre 30 y 40 evaluaciones por día. A esto se suma la emisión diaria de entre 130 y 170 licencias en los distintos centros de la ciudad.

En cuanto a la vigencia, todas las licencias particulares tienen actualmente una duración de cinco años. Además, Carreras recordó que “las licencias pueden tramitarse desde los 16 años para motocicletas de hasta 50 cm³ y desde los 17 años para vehículos particulares”.

Sobre la renovación, el director indicó que “el trámite es ágil cuando se realiza en término. En 20 minutos una persona puede completar todo el proceso y retirarse con su licencia. Sin embargo, advirtió que quienes superan los 90 días de vencimiento deben rehacer el circuito completo. A ese proceso lo llamamos el camino completo porque implica repetir todas las instancias, como si fuera un trámite original”.

Finalmente, señaló que aproximadamente un 30% de los trámites corresponde a licencias vencidas fuera de término o a gestiones iniciales, mientras que el resto son principalmente nuevos conductores. “Hay una alta demanda, pero estamos trabajando para dar respuesta