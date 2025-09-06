Procesan al acusado de tirarle una piedra a Milei en Lomas de Zamora

En un reciente y agitado episodio político, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ha decidido procesar sin prisión preventiva a Thiago Florentín, el joven en el ojo del huracán por uno de los tantos altercados que envolvieron al presidente Javier Milei en los últimos días.

Durante un acto de campaña en Lomas de Zamora, Milei y su comitiva tuvieron que ser evacuados tras una serie de disturbios, en donde se reportó un ataque con piedras. Fue el mismo día en que se hizo viral la huida de José Luis Espert en una moto conducida por quien luego sería identificado como un barra brava de Comunicaciones.

Thiago Román Florentín, un joven de solo 22 años de edad, se ha convertido en el único imputado oficial en la causa que surgió tras el caótico evento que pretendía ser una marcha de apoyo a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza en el tercer partido de la provincia de Buenos Aires que van a elecciones este domingo.

El magistrado Armella es quien actualmente ocupa la silla de juez subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Bajo este contexto, decidió imponer a Florentín una serie de "normas de conducta", exigiéndole el cumplimiento cabal de las mismas. A ellas, se suma un embargo fijado en la considerable suma de $ 1 millón, de acuerdo con una nota publicada por Infobae.

Ese turbulento día, efectivos policiales lograron capturar a Florentín mientras aún transcurrían los eventos violentos de la caravana libertaria. Según los informes, aunque se investigó a otros sospechosos “quienes también habrían protagonizado el incidente con piedras y ladrillos“, por alguna razón no esclarecida, solo Florentín fue privado de su libertad en una comisaría de la localidad.

Ahora bajo libertad condicionada, se insta a Florentín, quien actúa como militante del Movimiento Teresa Rodríguez, a mantenerse alejado de todo tipo de enfrentamientos conmocionantes como el que protagonizó hace unas semanas.