Productores rurales tomaron la municipalidad de 9 de Julio

Por falta de obras denuncian a la intendenta por incumplimiento de deberes y exigen respuestas ante la emergencia hídrica.

Otra vez la lluvia castigó al oeste bonaerense y, con hasta 80 milímetros acumulados el fin de semana, los campos de 9 de Julio quedaron bajo agua. Este lunes, un grupo de productores decidió trasladar su bronca al corazón político del distrito: la municipalidad. Ingresaron al edificio en medio de la tensión que arrastra desde marzo la zona, cuando comenzaron las inundaciones y la falta de obras públicas nacionales quedó expuesta como un drama cotidiano.

El clima en el palacio comunal fue áspero. Los manifestantes reclamaban ser recibidos por la intendenta María José Gentile, del PRO, pero la jefa comunal no apareció. En su lugar, un funcionario de segunda línea intentó contener los reclamos, sin éxito.

"Váyanse a la mierda, con todo respeto se los pido"



Un productor agropecuario confrontó a funcionarios de la municipalidad de 9 de Julio por las inundaciones, los criticó por "tomar mate todo el día" y dijo: "No jueguen con los seres humanos".



Vía @matiaslongoni pic.twitter.com/y1HY8LTEIp — Corta (@somoscorta) September 29, 2025

“No podemos seguir perdiendo todo mientras nos dan la espalda”, se escuchó entre los pasillos. La bronca venía acumulada y explotó en forma de denuncia: los productores presentaron una causa contra Gentile por “estragos, incumplimiento de deberes de funcionaria pública y omisión impropia”.

La intendenta no es una figura menor en la política local. María José Gentile es médica de profesión, nacida en 1977, llegó al poder en 2023 tras imponerse en la interna de Juntos por el Cambio contra el radicalismo y luego derrotar en las generales a La Libertad Avanza.

Se convirtió así en la primera mujer en gobernar 9 de Julio. Su gestión, sin embargo, hoy enfrenta el dilema de un territorio que votó masivamente a Javier Milei en la presidencial --con casi el 64% de los sufragios-- y que ahora reclama soluciones a problemas que la motosierra nacional profundizó.