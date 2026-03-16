Pronostican un lunes ventoso y con nubosidad en Comodoro

La jornada tendrá temperaturas moderadas, con una máxima de 22 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Este lunes 16 de marzo se presentará con cielo algo a mayormente nublado en Comodoro Rivadavia, acompañado por viento intenso durante gran parte del día, según el pronóstico meteorológico.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado y la temperatura mínima rondará los 14°C. El viento soplará desde el noroeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Por la tarde, la nubosidad aumentará y el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una temperatura máxima de 22°C. El viento continuará con intensidades similares desde el sector oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

Hacia la noche, las condiciones seguirán mayormente nubladas, con una temperatura cercana a los 20°C. El viento rotará hacia el norte, manteniendo velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que nuevamente podrían alcanzar hasta 69 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será muy baja durante toda la jornada, por lo que se espera un día estable pero marcado por el viento característico de la región.