Pronóstico del tiempo para hoy jueves en Comodoro

Según el pronóstico oficial, Comodoro Rivadavia transitará desde el mediodía y durante la tarde una jornada con condiciones mayormente estables, aunque con viento persistente, una característica habitual de la región.

En primer lugar, a partir del mediodía, se espera un cielo parcialmente nublado, con temperaturas en ascenso que se ubicarán en torno a los 23 a 25 grados. En ese tramo del día, el ambiente será templado y no se prevén precipitaciones.

Luego, durante la tarde, las condiciones se mantendrán similares. La nubosidad será variable, alternando momentos de sol con intervalos de nubes, mientras que el viento continuará presente, soplando del sector oeste y sudoeste con intensidad moderada, aunque con ráfagas ocasionales que podrían incrementar la sensación térmica más fresca.

Hacia el atardecer y la noche, si bien la temperatura comenzará a descender de manera gradual, el cielo seguirá mayormente despejado a parcialmente nublado. En tanto, el viento tenderá a disminuir levemente su intensidad, aunque no llegará a calmarse por completo.