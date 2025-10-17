Prosiguen los trabajos de acondicionamiento en las costas en Comodoro

Las tareas están finalizando en la Costanera céntrica. Continuarán la próxima semana en Km. 3, Km. 4 y barrio Presidente Ortiz, con el objetivo de embellecer las costas y acondicionar los espacios recreativos con vistas a la época estival.

En relación a los trabajos finales en dicho sector, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, expresó: “Finalizamos con los trabajos que se venían realizando desde Avenida Ducós hasta la Costanera. El muro costero, los bancos, los cestos se limpiaron y hoy quedó finalizado. Resta solamente pintar algunos cordones cuneta. La idea también es pintar los dos baños públicos de la costanera y realizar un poco de desmalezado en la zona, preparando la costa de cara a la época estival”.

La próxima semana continuarán por la playa de Km. 3, pasando por las costas de Km. 4 y Km. 5, reacondicionamiento de los fogones, siguiendo toda la línea costera para que los vecinos puedan disfrutar los espacios públicos. “Por eso vamos a poner en condiciones las plazas, los juegos, verificando que no esté nada roto, limpio y pintado”, agregó.

Asimismo, se está trabajando en la limpieza de sumideros con el personal de mantenimiento de pluviales, correspondiente a la Dirección General de Mantenimiento. “Estamos interviniendo con un camión vactor y una cuadrilla limpiando la zona de Juan XXIII, 30 de Octubre, y haciendo un repaso de la totalidad de sumideros, dado que no ha llovido y el viento junta mucho residuo sólido. Por eso tratamos de que no se tapen los caños”, señaló Correa.

“También estamos limpiando en Km. 14, todo el Perímetro del canal evacuador que arranca en Km. 17 hasta Km. 12. Llevamos una semana de trabajo, con dos cuadrillas, con desmalezadoras juntando los yuyos y residuos”, indicó y adelantó que “la semana que viene incursionaremos en los canales a cielo abierto importantes, ya que tendremos una excavadora 320 para hacer limpieza. Esta herramienta fue contratada y la pondremos en funcionamiento”.

Acondicionamiento de los espacios recreativos

Correa habló de los trabajos que llevan adelante en una plaza en la zona alta del barrio Newbery, al señalar que “fue un pedido de los vecinos. Nos reunimos con ellos, junto con el secretario de Control Operativo, Miguel Gómez, y el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales, Andrés Blanco, y nos comprometimos a mejorar este espacio”.

“Arrancamos hace dos días con la limpieza del lugar, dándole forma, haciendo veredas por lo que, de acá a un mes, calculamos que estará lista”. Al mismo tiempo, indicó que en 15 días estará terminada una de las plazas más antiguas de barrio Don Bosco.

Pensando en el próximo domingo que será el Día de la Madre, Correa subrayó que “también se terminó de limpiar el Cementerio Oeste, con todo el desmalezado, con una limpieza general para que los familiares puedan ir a ver a sus deudos tranquilos”, concluyó.