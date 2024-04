Protesta en San Martín de los Andes por tener que cortar calles para la China Suárez

Desde este miércoles, San Martín de los Andes está revolucionada con la llegada de la productora que está filmando la serie de Disney para Star Plus, "La Bastarda", y que tiene como protagonista a Eugenia China Suárez. Cámaras y más cámaras invadieron la costanera del lago Lácar y las calles céntricas de la ciudad.

No obstante, más allá de la alegría y las ganas de muchos vecinos de cruzarse y sacarse una foto con los actores de la serie, otra parte de los habitantes de la comarca no está del todo feliz con la visita. Es que para filmar la serie, la producción solicitó al Municipio el corte de algunas calles y sectores céntricos, por lo que varios comerciantes no estuvieron de acuerdo.

Por eso presentaron una nota a la comuna para que solucione esta situación y que logre encontrar un intermedio entre la filmación y sus posibilidades de ventas.

"Nos preocupa porque afecta directamente a nuestros bolsillos, porque actúa en desmedro de nuestra actividad. La situación económica del país -como es de público conocimiento- es ya de por sí muy difícil de sostener en estas épocas", expresó un grupo de comerciantes que elevó una nota de reclamo a la comuna.

La nota firmada por comerciantes de distintos rubros aclaró: "Entendemos que hay gente que se beneficia con esta producción, pero que en beneficio de unos no sea pisoteado los derechos del otro". Allí además pidieron que los comercios que directamente tienen que cerrar por varias horas reciban el "equivalente promedio de ventas diario" y un descuento en las tasas municipales.

El miércoles pasado, cuando comenzó el rodaje, el corte fue desde las 7 a las 19 en la Avenida Costanera. Las filmaciones tuvieron como fondo el Lago Lácar.

Para este viernes se espera que se retome el rodaje en la misma locación, por lo que el corte se extenderá desde las 7 a las 19 en la Avenida Costanera y se aclaró que estará permitido el estacionamiento en el sector Juez del valle entre calle Villegas y San Martín.

Desde el lunes 15 al viernes 19 de abril habrá un corte total de 7 a 19 de calle Mariano Moreno entre Avenida San Martín y Perito Moreno y corte total de Calle General Roca entre calle Rivadavia y calle Coronel Pérez. Y la productora tiene además un permiso de despeje por filmación 24 horas en la Calle General Roca entre Rivadavia y Coronel Pérez

El cronograma sigue el jueves 2 y viernes 3 de mayo de 15 a 4 de la madrugada con un corte total de calle Mariano Moreno entre Avenida San Martín y Perito Moreno; y un corte total de Calle General Roca entre Rivadavia y Coronel Pérez. También cuentan con un permiso de despeje por filmación las 24 horas en calle General Roca entre Rivadavia y Coronel Pérez.

LA SERIE DE LA CHINA SUAREZ

En la nueva serie "La Bastarda", Suárez trabajará con Leandro Calderone, con quien la actriz ya trabajó en varias oportunidades como en Casi Ángeles y Argentina, tierra de amor y venganza.

No hay detalles revelados aún de la trama, solo se informó que en el elenco tendrán una importante participación Eleonora Wexler y Diego Cremonesi. La serie saldrá a la luz en 2025 por el servicio de streaming Star+, siempre y cuando el mismo continúe todavía vigente, ya que se anunció una inminente fusión entre la plataforma y Disney+, lo que debería ocurrir en algún momento de este año, uniendo los contenidos de ambas.

La serie que fue escrita por Leandro Calderone y que está dirigida por Jorge Nisco eligió a esta ciudad neuquina como locación, por lo que hace tiempo estuvieron en negociaciones con el Municipio.

Las primeras imágenes fueron capturadas a la vera del lago Lácar. Desde temprano llegaron camarógrafos, productores y actores a ese lugar céntrico de San Martín de los Andes, que en esta época del año no tiene gran cantidad de turistas.

La China Suárez llegó a Neuquén con sus dos hijos menores y se hospedó en una alejada y tranquila cabaña. Desde allí ya subió algunas imágenes a sus redes sociales, en las que se la ve junto a sus pequeños mientras preparan unas empanadas para la cena.

Está previsto que las filmaciones en San Martín de los Andes para esta serie se extiendan durante un mes, por lo que la ciudad tendrá esta visita hasta el próximo 9 de mayo.

En la serie actúan también Eleonora Wexler, Diego Cremonesi, Carlos Belloso y Mica Riera, entre otros reconocidos actores. Según confirmó LMNeuquén la productora además contrató a varios actores neuquinos quienes participarán como extras o en papeles pequeños en la serie que protagonizará la China Suárez.