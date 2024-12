Proyecto-Puente padece un aumento de alquiler del 700%

La Asociación Civil Proyecto-Puente lanzó un comunicado en el que expresa su preocupación por el futuro de su espacio alquilado, un depósito de 160 m² con dos oficinas que funcionan como aulas, el cual ha servido como hogar y lugar de trabajo para más de 60 personas durante casi tres años.

"Aunque no tenemos gas, logramos calefaccionarnos con garrafas gracias a la solidaridad de muchas personas e instituciones. Todo lo que hacemos, lo hacemos con el esfuerzo de cada integrante: desarrollando software fuera de nuestro horario laboral para empresas, brindando el primer trabajo legítimo a muchos de ellos, y con la pasión que nos mueve cada día", detalló la asociación que tiene como cara visible a Marcelo Dos Santos.

El aumento del alquiler en más del 700% ha puesto en riesgo la continuidad de este espacio. "No pedimos que nos regalen nada, solo buscamos un lugar digno que podamos solventar para continuar nuestra labor", aclararon.

La situación es urgente, ya que si no encuentran un nuevo lugar en el próximo mes Proyecto-Puente podría no comenzar el año que viene. Por ello, hacen un llamado a la comunidad para que ayuden a encontrar un espacio disponible o colaboren de alguna manera.

"Después de tantas promesas que no prosperaron, nos duele decir que si no conseguimos un lugar en el próximo mes, podríamos no comenzar el año que viene. Es una realidad dura que golpea, pero también es una oportunidad para apelar a la solidaridad de nuestra comunidad", concluyó el comunicado.

Desde Proyecto-Puente se mantienen optimistas y siguen creyendo en la posibilidad de encontrar una solución conjunta. Quienes puedan ofrecer ayuda pueden dejar su contacto o el del lugar disponible para ser considerado.