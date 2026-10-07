Qué dijo Papu Gómez sobre el partido despedida de Messi en su rol de comentarista

El volante, que fue parte del plantel que ganó el Mundial de Qatar 2022, fue parte de una transmisión en Kuwait y analizó el último partido del astro rosarino con la Albiceleste.

En una noche a pura emoción, Lionel Messi cerró su ciclo en la selección argentina en un partido amistoso contra Benín ante miles de personas en el estadio Monumental. Como no podía ser de otra forma, el astro rosarino anotó un gol, y recibió el amor del público, de su familia y de todos los compañeros en el combinado nacional que fueron parte de la gesta en el Mundial de Qatar 2022.

La Asociación del Fútbol Argentino invitó a todos los campeones del mundo al último juego del astro rosarino con la Albiceleste. Algunos de ellos, por diversas razones, no participaron. Y uno fue Alejandro Gómez, que comenzó hace poco tiempo una nueva experiencia en el fútbol tras su incorporación al Forte Virtus, de Emiratos Árabes Unidos, y su situación en el nuevo club dificultó el viaje a Buenos Aires. Sin embargo, el ex jugador de Arsenal, San Lorenzo y Atalanta participó en la despedida desde otra función.

El Papu se sumó como comentarista a la transmisión de Sasha Sasha, una cadena de TV en Kuwait que cubrió el último adiós a Leo con la camiseta celeste y blanca. Acompañado por el presentador local Al-Khalasi y la estrella del seleccionado de Egipto Mido, el volante dio su parecer sobre la despedida del capitán argentino. Al recibir la pregunta “¿Cómo te sientes hoy, en el día de la despedida?”, Gómez respondió: “Hoy es un día muy histórico y un mal día, especial, porque Messi se despide de la selección argentina. Creo que, en mi opinión, es quizá el mejor jugador de todos los tiempos. Por lo tanto, este día es triste para nuestra selección”.

Acto seguido, el futbolista de 38 años hizo un particular análisis sobre la capacidad de juego de la leyenda. “Para mí, y coincido con Mido, el cerebro de Messi es mucho más rápido que el de una persona común, que el cerebro humano normal. Porque, técnicamente, hay miles de jugadores que no pueden igualarlo técnicamente en el control del balón, la velocidad, los pases, el regate y demás. Pero el cerebro de Messi… es un genio y un fenómeno, como Einstein, Da Vinci. Tiene algo extra, más que una persona común, no lo sé. Pero quizá en su cerebro, digamos que cuando juega al fútbol, todo… para él, parece que las cosas se mueven lentamente frente a él, debido a su propia velocidad”, dijo Gómez.

Por último, durante el entretiempo del amistoso ante Benín, a Papu le preguntaron qué esperaba de los segundos 45 minutos y si pensaba que Messi iba a salir antes de que terminara el encuentro. “Como te dije antes, para mí, mientras no marque un gol, no saldrá del terreno de juego. Por lo tanto, espero que marque un gol temprano para que pueda salir y el público lo ovacione después. En mi opinión, intentará jugar todos los minutos, quizá incluso hasta el minuto 90, para celebrar siempre con el público y dar lo máximo posible”, relató el ex futbolista de la Albiceleste.

Este martes fue el futbolista quien informó su viaje al país para integrarse al grupo de especialistas de la cobertura. La señal kuwaití anunció su presencia como destacada para la señal: “Con los comentarios de Fares Awad, disfruta del estudio analítico del partido de despedida de Messi con Argentina presentado por Al-Khalasi, con la participación del campeón mundial Papu Gómez y la estrella internacional Mido”.

El mediocampista fue campeón de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar, pero no volvió a reunirse con sus ex compañeros de la selección desde los festejos por el título mundial. Más tarde recibió una sanción por doping y regresó a la actividad en noviembre de 2025, cuando jugó para Calcio Pádova en la Serie B de Italia. Meses atrás, el volante publicó una imagen suya en un gimnasio, con gestos de dolor, acompañada por la frase “todo pasa”. Sobre la fotografía escribió: “Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas”.

“Mirate las manos: han vencido batallas de las que nadie se enteró y aquí sigues. El dolor no se queda a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respira profundo, suelta el miedo de golpe y confía, te lo juro que todo pasa”, agregó en relación a la larga espera que afrontó para volver al fútbol profesional.

Papu Gómez no fue el único de los campeones del mundo en Medio Oriente que fue parte de la despedida de Messi de la Selección. Paulo Dybala y Nahuel Molina no pudieron viajar porque Roma rechazó su presencia en Buenos Aires. El club de la capital italiana había autorizado previamente las convocatorias de Matías Soulé y Santiago Castro, quienes participaron de la ventana FIFA y tuvieron minutos ante Burkina Faso. Al contrario de eso, la Loba no le permitió a los dos futbolistas que fueron parte del plantel en Qatar 2022 ser parte de la celebración en la cancha de River Plate.

La institución explicó su decisión por “motivos deportivos y logísticos, concretamente la duración del viaje intercontinental y la cercanía de los próximos compromisos oficiales”. Dybala y Molina no lograron obtener el permiso para asistir al homenaje. Franco Armani también se ausentó debido a sus compromisos con Atlético Nacional. El arquero, integrante del plantel mundialista, tiene un partido este jueves 8 de octubre frente a Deportes Tolima en Colombia y su club no aceptó que se ausentara de los días de preparación para ese encuentro oficial.