El diputado Esteban Paulón solicitó que el Gobierno responda si voló en el avión presidencial, quién pagó su viaje, qué rol cumple y posibles incompatibilidades.

Qué hace la esposa de Adorni en el viaje de Milei a EE.UU.

La visita el domingo de Javier Milei y su comitiva a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en Queens, generó una polémica en torno al jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien según una publicación de Radio Jai estuvo acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, a quien se vio en una foto con el funcionario.

El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), presentó un pedido de informes “para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó en su cuenta de la red social X.

Angeletti es licenciada en administración de empresas y trabaja, según su cuenta de Linkedin, como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional” en la Consultora +Be, que ella misma fundó.

En su viaje a Nueva York para participar de la “Argentina Week” -en cuya presentación esta noche en el consulado argentino hablará Adorni-, el Presidente está acompañado por una amplia comitiva de ministros y funcionarios.

La imagen de Adorni y Angeletti fue tomada el domingo por la mañana en la visita de Milei a la tumba del “rebe de Lubavitch”, actividad reservada que el mandatario suele hacer cuando viaja a Nueva York.