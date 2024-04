Qué tiene que pasar para que haya Superclásico

Luego de un lunes con una resolución tremenda en la zona A, este martes a las 19:30 será el turno para la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Hay un clasificado que ya ganó el grupo, pero después quedan tres lugares para seis pretendientes. En cuartos de final, Boca podría enfrentar a River, que ya se quedó con la zona A.

En el grupo B, Godoy Cruz (29) ya está clasificado como primero y visitará a Boca (22), que está quinto. Después del Tomba, son seis equipos, incluyendo al de Diego Martínez, para tres lugares disponibles. El xeneize viene de caer en el partido pendiente del viernes pasado con Estudiantes en La Plata y buscará hacerse fuerte en casa para lograr el objetivo de mínima que tenía cuando arrancó el certamen.

En las últimas horas, en el club de la Ribera fue noticia Nicolás Valentini, quien no fue convocado para este encuentro porque no arregló la extensión de su contrato con la institución. En su lugar fue citado Lautaro Di Lollo, que viene de debutar en la Copa Sudamericana hace algunas semanas cuando Martínez puso suplentes en Potosí frente a Nacional.

En los duelos directos, Lanús (23) recibirá a Estudiantes de La Plata (24) en La Fortaleza, en un partido donde el empate puede ser una trampa para el local. Si hay igualdad en el Néstor Díaz Pérez y ganan Boca, Defensa y Racing, Lanús se queda afuera.

Defensa (23) será local de Newell's (21). Por su parte, Racing (21) comparte con la Lepra rosarina el hecho de no depender de sí mismo. Tanto los de Gustavo Costas como los de Larriera no dependen de sí mismos a diferencia del resto, y necesitan que los de arriba pierdan puntos y no les alcanza solo con ganar sus partidos.

QUE TIENE QUE PASAR PARA QUE HAYA SUPERCLASICO EN CUARTOS

River derrotó a Instituto en Córdoba, en el marco de la fecha 14 de la Copa de la Liga, y por los resultados de los otros partidos, terminó como puntero de la Zona A, por lo que enfrentará en cuartos de final al cuarto de la Zona B, que podría llegar a ser Boca.

El conjunto de Diego Martínez está obligado a ganar para meterse entre los cuatro clasificados, ya que arranca la jornada final de la fase de grupos en el quinto puesto.

Para que River, primero de la Zona A, enfrente a Boca en cuartos de final de la Copa de la Liga, tienen que darse estos resultados:

Que Boca le gane a Godoy Cruz (idealmente por la mínima, ya que podría entrar en juego la diferencia de gol).

Que Defensa y Justicia le gane a Newell's

Con estos resultados y un triunfo de Estudiantes o Lanús en el partido entre ellos, habrá Superclásico. En caso de empate en este encuentro, se mantendría el River-Boca en caso de que el “Xeneize” no gane por más de un gol.

Otra posibilidad es que Boca empate, que Racing pierda, Defensa y Justicia y Newell's empaten (o Newell's pierda) y Lanús pierda.