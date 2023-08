Quedará preso por abusar sexualmente de su sobrina de 13 años

Un hombre de 43 años fue detenido el martes en Comodoro Rivadavia, acusado de abusar sexualmente de su sobrina de 13 años, en la localidad de Sarmiento. El juez penal Ariel Quiroga lo formalizó como presunto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal en menor de 13 años, agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en la modalidad de delito continuado y en calidad de autor, en contexto de ley de protección contra la violencia de género.

Según informó la fiscal Rita Barrionuevo, los hechos habrían ocurrido a partir del año 2021 hasta el mes de agosto de 2023, en el domicilio del grupo familiar. Los abusos se produjeron cuando la madre de la víctima no se encontraba en la casa. La denuncia fue realizada por la propia menor, quien relató los hechos ante un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal solicitó un plazo legal de seis meses para finalizar las tareas de investigación y requirió la habilitación para que al imputado se le realice un hisopado bucal a los fines de obtener material de muestra. Asimismo, pidió la prisión preventiva del sospechoso, argumentando que existen riesgos procesales como el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación.

Barrionuevo explicó que el imputado se fugó a Comodoro Rivadavia luego de reconocer el hecho ante un grupo familiar y que no pudo ser notificado de las medidas judiciales dispuestas por el Juez de Paz, referidas a su exclusión de la vivienda y a la prohibición de contacto con la víctima y su madre. Además, señaló que familiares del detenido presionaron a la madre de la menor agredida para que abandonara la vivienda en la que ocurrieron los hechos y que una sobrina del imputado habría manipulado el teléfono celular de la víctima.

El imputado fue asistido por el abogado particular Guillermo Iglesias, quien participó del acto judicial mediante el sistema de videoconferencia desde la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. El defensor no se opuso a la legalidad de la detención ni a la calificación legal provisoria escogida por la fiscalía, pero sí cuestionó el pedido de prisión preventiva, alegando que no hay elementos suficientes para sostener los riesgos procesales invocados por la fiscal.

El juez penal Ariel Quiroga resolvió hacer lugar al pedido de formalización y prisión preventiva formulado por la fiscalía, considerando que hay indicios razonables para imputar al sospechoso y que existen motivos fundados para presumir que podría fugarse o entorpecer la investigación. El magistrado ordenó que el imputado permanezca detenido por el plazo de tres meses, mientras se desarrolla la investigación. Por el momento, quedó alojado en la Alcaldía Policial de Comodoro Rivadavia.