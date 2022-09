Quién es el hombre que atacó a Cristina Fernández de Kirchner

Fernando André Sabag Montiel tiene dos tatuajes vinculados a la simbología del nazismo, que indican que pertenece a alguna organización neonazi. Uno está en el codo izquierdo y otro en el dorso de la mano derecha.

El hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner es un ciudadano con DNI argentino, pero de nacionalidad brasileña, tiene 35 años y estaría vinculado a organizaciones del nazismo que operan en el país.

Las bases de datos comerciales revelaron que posee un domicilio en un primer piso de la calle Terrada al 2300, en el barrio porteño de Villa del Parque. Está inscripto como dedicado al "servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar (incluye servicios urbanos especiales como charters, servicios contratados". Esta inscripción deja entrever que trabaja de chofer de alguna app de transporte de pasajeros particulares.

Sabag Montiel, alias "Salim" o "Tedi", convive con otro hombre de la misma edad, que está inscripto como estilista. En planta baja del domicilio hay una barbería. Pero además, el conviviente trabajaría en una reconocida productora de contenidos audiovisuales.

Según fuentes de Migraciones y Renaper, quien quiso matar a Cristina nació el 13 de enero de 1987 en San Pablo, Brasil, pero está radicado aquí desde 1993. Su madre era argentina, Viviana Beatriz Sabag, y su padre era Fernando Ernesto Montiel Araya, de Valparaíso, Chile, quien habría sido expulsado de Brasil por orden de la Justicia de ese país.

Desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Renar) informaron que no poseía un permiso de portación de armas. Y la Policía Federal indicó que contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales, ocurrido el 17 de marzo de 2021. Su última salida de la Argentina fue con destino a Uruguay.

SUS ANTECEDENTES PENALES

Fernando André Sabag Montiel fue abordado hace un par de años por efectivos mientras esperaba en un vehículo Chevrolet Prisma de color negro en las cercanías de la avenida San Martín al 2.800 porque no tenía una de las chapas patente. Al ser interrogado, el hombre mostró que tenía suelta la chapa y argumentó que fue por un choque reciente. Al pedirle que descienda del auto, abrió la puerta y se le cayó al asfalto una cuchilla de 35 centímetros de entre sus pertenencias. El hombre aseguró que era para defensa personal, pero la policía finalmente lo detuvo y lo llevó a la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad.

Por ese episodio la fiscalía contravencional N°8 a cargo del fiscal Guerra le labró un acta por infracción al Artículo 90 del Código Contravencional y le secuestraron el cuchillo.

Fuentes de la investigación por magnicidio señalaron que también tenía denuncias por mal trato a animales, aunque tiene un perro llamado Moro. ¿Será por el juez brasileño que encarceló a Lula Da Silva?

Según fuentes de la Policía Federal, el agresor utilizó en su fallido intento de asesinar a Cristina una pistola Bersa calibre 380, muy similar a las armas conocidas como 9 milímetros corto. El arma es una pistola semiautomática y que el calibre también es conocido como el 7.65 milímetros.

Si bien Fernando André Sabag Montiel gatilló dos veces frente al rostro de Cristina Fernández de Kirchner el disparo no salió. Sin embargo, las primeras pericias indican que tenía el cargador lleno con 5 balas. En la base el arma posee una numeración parcial con el número 250.

Los peritos no dudan que el hombre sabía manipular la pistola y que al gatillar dos veces a pocos centímetros de la cara de la vicepresidenta no hay otra posibilidad que no se haya tratado de un intento de magnicidio. Una de las explicaciones de por qué no salió la bala es porque las municiones podrían estar en mal estado, con pólvora húmeda. O que simplemente no cargó las balas en la recámara antes de atacarla.

SIMBOLOGIA NAZI

Una de las primeras fotos personales del brasileño-argentino que se conoció reveló que tiene en el codo izquierdo un tatuaje vinculado a la simbología neonazi. Se trata de un sol negro, que en alemán, se denomina Schwarze Sonne, y también se refiere al término Sonnenrad, símbolo de esoterismo y de significado oculto, notable por su uso en el misticismo nazi. El sol negro es un símbolo esotérico compuesto por dos círculos concéntricos.

La simbología del nazismo indica que el círculo interior posee la forma de un sol del que parten doce rayos (que en la concepción clásica de la rueda solar representaban el movimiento del sol a través del año). Los doce rayos, en sus extensiones, alcanzan el círculo exterior, donde sus ángulos se tuercen formando a la vez dos símbolos de importancia clave en el misticismo nazi: la esvástica y doce runas sowilo, la runa de la victoria, cuya representación doble conforma el emblema de las SS. El sol negro es un símbolo utilizado hoy en día por los movimientos neopaganos.

El otro tatuaje vinculado a la simbología del nazismo está ubicado en el dorso de su mano derecha y es una cruz.

Esta es la simbología del nazismo que hoy, en muchos casos, se utiliza de base para tatuajes. Los neonazis no necesariamente replican exactamente los símbolos, sino que los replican a semejanza.

Con la difusión de su imagen, muchos usuarios de las redes sociales y en los canales de TV revisaron sus archivos para ver si encontraban una imagen del atacante en otras circunstancias. Y así fue que apareció un reciente archivo de Crónica TV que muestra una entrevista a una joven vendedora ambulante de algodones de azúcar frente al teatro San Martín. El motivo del reportaje es consultar a la gente por los planes sociales. Mientas la chica responde que lo mejor es trabajar antes que cobrar un plan, por detrás en remera de manga corta y con las mismas pulseras y anillos que posee Sabag Montiel en otras fotos que se hicieron públicas, afirma: "Esto es más que claro y explicado. Se sale adelante trabajando".

Al buscar en los archivos, apareció otro video de Crónica TV filmado en Tigre por los últimos cambios de gabinete donde entrevistan a Sabag Montiel, que ahora viste una campera blanca y está acompañado por una mujer a la salida de un cine. ¿Massa sí o Massa no?, le pregunta el periodista. "No, ni a palos", responde. Y agrega: "Ni Milei, ni Cristina ni nadie. Acá cambian todos los días, entra Batakis, entra Massa".

¿UN “LOQUITO SUELTO”?

La investigación en el marco de la causa judicial sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta quedó a cargo de la jueza federal Alejandra Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Según se supo, ambos se trasladaron en horas de la noche del jueves a Comodoro Py, en donde comenzaron sus labores para ordenas las medidas pertinentes del caso. Por ahora descartan que se trate de un "loquito que actúa en solitario". Por eso, investigan si participó junto a una decena de personas de un reciente ataque con insultos y golpes a la camioneta negra que trasladó a Sergio Massa a la Casa Rosada, el día que juró como ministro de Economía.