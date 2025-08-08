Quién fue la rubia que interrumpió el encuentro sexual de Wanda Nara y Diego Maradona

Omar Suárez, el Rey de la noche porteña, reveló todos los secretos de una de las noches más comentadas de la farándula argentina.

19 años después de los acontecimientos, Omar Suárez, dueño del boliche Cocodrilo y para muchos "El rey de la noche porteña", contó la verdad de la noche hot que pasaron juntos Diego Armando Maradona y Wanda Nara. La piedra fundacional de la carrera estruendosa que hoy la tiene a la modelo como una de las figuras centrales de la farándula argentina.

Alrededor de "ese momento" ocurrido en 2006 hay muchos mitos y leyendas. En primer lugar, que Maradona y Wanda, como cantaba Rodrigo, se "mataron" en un cuarto de hotel. Segundo, que el ex futbolista se asustó cuando no pudo "certificar" que la rubia ya era mayor de edad, y no hizo nada.

También se dijo en su momento que hubo una "fiesta" con el Pelusa, sus amigos y Wanda y sus amigas, y en el "revoleo" pasaba cualquier cosa. También que en el medio de todo apareció Mirtha Legrand a pedir cordura, calma y un poco de silencio. Otro mito indica que Wanda Nara, ya una muchacha de gran carácter, jamás permitió que Maradona y sus amigos le pusieran una mano encima.

Al día siguiente, Wanda apareció en un móvil de Intrusos con un slip negro. Lo vendió a las cámaras como ropa interior de Diego, pero mucho después se supo que había sido aportado por un camarógrafo del programa que entonces lideraba Jorge Rial.

Omar Suárez por fin se decidió a contar todo lo que pasó aquella noche. En una visita en un programa de stream que ya tiene un tiempito y fue reflotada ahora primero por una cuenta de TikTok, y luego por una cuenta de Twitter, recordó con lujo de detalles cómo fue aquella noche. "Al rato -recordó Omar sobre la velada que tenía lugar en Mar del Plata- la que cae ahí es Wanda Nara y Diego le dice 'vení, sentate acá al lado mío', entonces ella va y se sienta al lado de él".

"Diego le dice 'pará, ante todo, ¿cuántos años tenés?'. Y ella, no me olvido más, '1.8 0KM' le dijo. Entonces Diego le dijo 'mirá, queremos hacer un baile en el hotel. Tranqui, si quieren invitar a alguien, invitá'. Empezó a invitar chicas y fuimos todos para el hotel. Habitación, música, cumbia. Yo estaba ahí en la habitación, champancito, qué se yo...y me dice Diego 'van a venir un par de rubias más'... ¡Fiesta!" contó Suárez moviendo sus manos para arriba y para abajo, como si estuviera bailando.

El final de la historia reveló uno de los mitos más llamativos de aquel suceso. "En un momento golpean la puerta, me dice Diego 'fijate que debe ser la otra rubia'. Abro la puerta así... ¡Mirtha Legrand! Me cagué encima. Me dice Diego '¿Quién es?', le digo 'Diego, la señora'... '¿La señora de quién?' me grita. 'La señora Mirtha Legrand'. El hijo de puta se tiró abajo de la cama así (gesticula) y se tapó y se escondió. Y Mirta miraba para adentro y peguntaba '¿Está Maradona acá?' y le digo 'No señora, ¿Pero le molesta la música?'. Entonces dijo 'le pido por favor, yo tengo que descansar, me pueden apagar la música por favor, sino vamos a tener problemas con el hotel'. Le dije 'quédese tranquila que ahora bajamos la música' y miraba para adentro a ver si lo veía. El otro estaba tirado, escondido, y Wanda también escondida ahí atrás".