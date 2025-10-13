Quiénes son los tres argentinos liberados por Hamas

Los hermanos David y Ariel Cunio y Eitan Horn habían sido capturados en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023.

Los rehenes argentinos que Hamas mantenía en Gaza, los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35), y Eitan Horn (38), fueron liberados este lunes en el marco del acuerdo del alto al fuego alcanzado días atrás por el gobierno israelí y el movimiento islamista, para la liberación de las personas que permanecían cautivas. De este modo, se abre la fase de entrega de los 28 cuerpos que quedan en el enclave palestino.

Tras su arribo a Israel, fueron trasladados a la base militar de Reim, donde les realizarán una primera revisión médica, y de ahí serán llevados a uno de los tres hospitales designados para atenderlos, en las afueras de Tel Aviv.

Ariel y David Cunio, nacidos en Israel de padres argentinos, fueron capturados con sus familias. Ariel fue secuestrado junto a su novia, Arbel Yehud, en el kibutz Nir Oz. Ella fue liberada en enero de este año.

Las hijas de David, quienes también estuvieron secuestradas y liberadas en noviembre de 2023, esperaban reencontrarse con su padre

Su hermano mayor, David, había sido capturado en el mismo lugar. Estaba en su casa con su esposa Sharon y sus mellizas Emma y Julie, quienes integraron el primer grupo de rehenes liberados en noviembre de 2023 a cambio de prisioneros palestinos.

Además de David y Ariel, la familia Cunio llegó tuvo otros seis rehenes en manos de Hamas: Sharon Aloni Cunio (34 años, esposa de David), sus dos hijas gemelas, su hermana Danielle Aloni (44) y su hija (también liberadas en noviembre de 2023), la novia de Ariel, Arbel Yehoud, de 28 años, liberada el 30 de enero pasado.

Eitan Horn, un docente y promotor juvenil, fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair en el kibutz Nir Oz. Cuando comenzó el ataque y sonaron las alarmas, ambos se metieron en un cuarto de seguridad en su casa, pero fueron capturados. Iar fue liberado en febrero.

En marzo, poco después de la liberación de Iair, Hamas había difundido un video propagandístico que mostraba a los hermanos Horn despidiéndose. "Mi hermano se va, y yo me tengo que quedar aquí. Firmen la segunda y la tercera fase del acuerdo. Ya está bien de esta guerra", imploraba Eitan en un mensaje dirigido al Gobierno de Benjamín Netanyahu.