"Quieren venderle la Bombonera a cuatro extranjeros"

El actual vicepresidente de Boca, que el próximo domingo se postulará para presidir el club, se refirió este domingo a la elección que lo enfrentará con Mauricio Macri.

"Estamos a siete días de las elecciones más fáciles de la historia de nuestro club: o seguimos siendo un club de los hinchas o dejamos que tres personajes nos saquen el corazón porque lo que van a hacer el otro día es venderle la cancha y el club a esta gente del exterior, pero ya más claro es imposible, echale agua", dijo.

También se refirió a la afirmación de Martín Palermo de que será el nuevo técnico del equipo si gana la elección la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri. "El puede hacer de su vida lo que quiera. Fuimos compañeros y hemos disfrutado mucho. Nosotros vamos a ganar las elecciones", fue el resumen del actual vicepresidente, que volvió a dejar claro que será el vencedor en los comicios que se desarrollarán el domingo que viene en la Bombonera.

En cuanto al pedido de la Justicia para pasar la fecha de las elecciones (eran el sábado 2 y pasaron al domingo 3), contó: "Esta gente al querer cambiar la fecha es para que la gente no vaya a votar. Queríamos votar el 2 para que la gente del interior pueda ir a votar, vaya el sábado, se vuelva el domingo y el lunes vaya a trabajar. Pero esta gente no le interesa; quieren que la gente no venga; ellos no son hinchas de Boca. Están queriendo que dos mil, tres mil socios no puedan votar. Van a hacer toda la trampa posible. Me pone contento porque están demostrando lo que son; yo los conozco hace 20 años y que un argentino se dé cuenta de eso, ya está. Ellos están lastimando algo sagrado".

En el final, volvió a insistir con que Ibarra y Macri "quieren venderle el estadio a cuatro extranjeros; quieren privatizar a Boca".