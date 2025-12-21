Quirno Fest: música y solidaridad se encuentran en la plaza del barrio

Este domingo, la plaza Dr. Quirno Costa será sede de un festival a beneficio que combinará bandas en vivo y una colecta de alimentos destinada a merenderos de la zona.

La plaza Dr. Quirno Costa, ubicada en avenida Lisandro de la Torre y Providencia, se transformará este domingo en un espacio de encuentro comunitario con la realización del Quirno Fest, una propuesta cultural con un fuerte anclaje solidario. A partir de las 14, vecinos y vecinas podrán disfrutar de una tarde de música en vivo mientras colaboran con los merenderos del barrio.

El festival contará con la participación de diversas bandas locales que recorrerán distintos estilos musicales a lo largo de la jornada. Sobre el escenario se presentarán Breaking Boards, Efecto Mandela, Los Chinchimoyes, J Efreys Trib Ramones, Los Veintisiete y Demasiada Presión, en un line up pensado para sostener el clima festivo durante toda la tarde.

Además de la propuesta artística, el eje central del Quirno Fest será la solidaridad. La organización invita al público a acercarse con alimentos no perecederos o productos típicos de las fiestas, como pan dulce o budines, que serán recolectados y luego destinados a familias que asisten a los merenderos de la zona.

Con entrada libre y una consigna clara, el Quirno Fest busca fortalecer los lazos comunitarios, visibilizar el trabajo territorial y demostrar que la música también puede ser una herramienta para acompañar y ayudar a quienes más lo necesitan.