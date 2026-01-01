Quisieron robar en una vivienda del barrio Ceferino

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia intervino este jueves 1 de enero, alrededor de las 17:30 horas, ante un intento de robo registrado en una vivienda ubicada sobre la calle Juvenilia, en el barrio Ceferino Namuncurá.

Según se informó, el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre la presencia de dos hombres que habían ingresado al domicilio con aparentes intenciones de robo, mientras una mujer permanecía en el exterior realizando tareas de vigilancia.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un testigo, quien aportó datos sobre la dirección en la que se habían dado a la fuga los sospechosos. A partir de esa información, se inició una persecución que culminó con la aprehensión de tres personas: Bruno L., de 37 años; Agustín T., de 28; y Candela B., de 20.

Durante el procedimiento, el personal policial logró recuperar los elementos sustraídos, entre ellos una bicicleta desarmada, un bolso militar de color verde y diversas prendas de vestir. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.