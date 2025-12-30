Apareció en Sarmiento una camioneta robada en Comodoro

El vehículo fue encontrado durante la madrugada en la zona de chacras. Intervino Policía Científica y quedó secuestrado.

Personal de la Comisaría de Sarmiento intervino durante la madrugada de este martes 30 de diciembre en el hallazgo de una camioneta que había sido denunciada como robada en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Según la información oficial, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 05:00 horas en el callejón de Ángulo, en la zona de chacras. En el lugar, efectivos policiales realizaron una inspección del rodado con la intervención de personal de Policía Científica. Se trataba de una camioneta Ford Ranger, que se encontraba cerrada con llave.

Tras las averiguaciones correspondientes, se confirmó que el vehículo había sido sustraído en Comodoro Rivadavia, en jurisdicción de la Comisaría Seccional Sexta. Ante esta situación, se estableció comunicación con el jefe de la División Sustracción de Automotores, quien indicó estar a cargo de la causa y dispuso el envío de personal con una copia de la llave aportada por el denunciante para concretar el traslado.

Del hecho tomó conocimiento la Fiscalía de Comodoro Rivadavia. Finalmente, la camioneta fue trasladada a la planta cementera, donde quedó secuestrada y a disposición de la Justicia.