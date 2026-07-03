Rada Tilly lanza "Tardes en Acción", una propuesta gratuita para adolescentes

Con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro, recreación y aprendizaje durante el receso invernal, la Municipalidad de Rada Tilly presentó "Tardes en Acción, Recreo de Invierno", una propuesta destinada a adolescentes de 13, 14 y 15 años.

La iniciativa se desarrollará del 13 al 24 de julio, de lunes a viernes, en el horario de 14:00 a 17:00, en las instalaciones de la Escuela N.º 718 Libertad.

Organizada por la Dirección de Deportes, la actividad busca brindar una alternativa para que los jóvenes disfruten sus vacaciones en un entorno seguro, acompañados por profesores y equipos municipales.

El programa contempla una amplia variedad de propuestas recreativas, entre ellas juegos motores, caminatas al aire libre, talleres sobre vida en la naturaleza y actividades culturales, con el propósito de fomentar el movimiento, la creatividad, el trabajo en equipo y la convivencia entre pares.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa apunta a generar un espacio donde los adolescentes puedan compartir experiencias, hacer nuevos amigos y aprovechar el receso escolar participando de actividades acordes a sus intereses.

Inscripciones

Los interesados ya pueden inscribirse a través del formulario habilitado por el Municipio. Además, quienes deseen obtener más información pueden comunicarse por WhatsApp con la Dirección de Deportes al +54 9 297 378-330.