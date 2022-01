Rafael Nadal cree que Djokovic sufre las consecuencias de sus propias decisiones

La deportación del tenista serbio Novak Djokovic de Australia por no estar vacunado contra el Covid-19 generó diversas opiniones, entre ellas la de Rafael Nadal, quien dijo que el serbio está sufriendo las consecuencias por sus propias decisiones.

"Es normal que la gente aquí en Australia se sienta muy frustrada con el caso porque han pasado por muchos bloqueos muy duros y mucha gente no ha podido volver a casa. Lo único que puedo decir es que creo en lo que dice la gente que sabe de medicina, y si la gente dice que tenemos que vacunarnos, tenemos que vacunarnos", declaró el español.

Y agregó: "Pasé por el Covid. Me han vacunado dos veces. Si haces esto, no tienes ningún problema para jugar aquí. En mi opinión, el mundo ha estado sufriendo lo suficiente como para no seguir las reglas. Creo que si quisiera, estaría jugando aquí en Australia sin ningún problema. Él tomó sus propias decisiones y todos son libres de tomar sus propias decisiones, pero luego hay algunas consecuencias".

Djokovic fue detenido inicialmente en un aeropuerto después de llegar a Australia, mientras que su estado permanecía en el limbo. Su entrenador, Goran Ivanisevic, dijo que "no ha sido el viaje más habitual a Australia".

Nadal siente cierta simpatía por Nole, pero parece ser limitada. "Por supuesto, no me gusta la situación que está pasando. De alguna manera lo siento por él. Pero al mismo tiempo, él conocía las condiciones desde hace muchos meses, así que toma su propia decisión", sentenció.

El número 6 del mundo jugó su primer partido de singles en el circuito ATP después de cinco meses y lo hizo con victoria por 6-2 y 7-5 sobre Ricardas Berankis en los octavos de final del torneo Melbourne Summer Set.

"Honestamente, he pasado por momentos difíciles y desafiantes el último año y medio, pero en términos generales estoy muy feliz de estar de vuelta en la competencia. Es importante empezar con una victoria. Me da la oportunidad de jugar mañana y eso es lo principal en este momento porque no jugué durante mucho tiempo. Lo principal es estar sano. Eso es probablemente lo único", afirmó.