Rapero "Diddy" Combs acusado de extorsión, tráfico sexual y prostitución

Diez meses atrás apareció una serie de acusaciones públicas en contra de la superestrella del hip-hop Sean "Diddy" Combs. Su abogado dijo reiteradas veces que es "inocente" y él mismo declaró en esa dirección.

Combs está tras las rejas y se ordenó su detención "sin derecho a fianza" por tratarse de un caso federal de tráfico sexual donde se lo señala de encabezar un lúgubre imperio de delitos sexuales protegidos por chantaje, sin descontar actos de violencia espantosos.

Diddy está acusado de conspiración para extorsionar y tráfico sexual. La acusación enumera acusaciones que se remontan a 2008.

Se le acusa de inducir a víctimas femeninas y trabajadores sexuales masculinos a realizar espectáculos sexuales drogados, a veces de varios días de duración, denominados "Freak Offs". La acusación también habla indirectamente de un ataque a su ex novia, la cantante de R&B Cassie.

El "Freak Off" es una suerte de fiesta sexual donde se obliga a las víctimas a participar. Se describen como "ejecuciones sexuales prolongadas” en las que las víctimas deben interactuar con trabajadores sexuales masculinos. Se alega que Combs también las grababa para después comercializarlas o extorsionar a las víctimas.

Supuestamente, en estas fiestas es común el consumo de drogas como como ketamina y éxtasis, en parte para poder mantener a sus víctimas “obedientes y dóciles”.

Sean John Combs nació en Harlem el 4 de noviembre de 1969. Artísticamente también es conocido como Puff Daddy, un rapero, compositor, productor discográfico, además de actor y empresario estadounidense. En su haber tiene cuatro Premios Grammy.

En 1986 abandonó la compañía Uptown Records y formó Bad Boy Entertainment, que resultó plataforma de lanzamiento de artistas del género. Ahora, el fundador de Bad Boy Records está (también) acusado de "abusar sexualmente y usar fuerza física hacia mujeres" y de conseguir que sus asistentes personales, seguridad y personal doméstico lo ayudaran a ocultarlo todo.

“ABUSADOR SERIAL”

Los fiscales dicen que también intentó sobornar e intimidar a testigos y víctimas para mantenerlos callados. "En pocas palabras, es un abusador en serie", dijo ante el tribunal la fiscal federal adjunta Emily Johnson, una de las presuntas víctimas.

Los fiscales dicen que Johnson es una de las más de 50 víctimas y testigos que declararon contra el empresario rapero. A Combs lo detuvieron el lunes en Manhattan. Por esas horas, las autoridades federales ya habían allanado sus mansiones de Los Angeles y Miami.

Una condena por cada cargo lo mandaría preso 15 años, aunque no se descarta la posibilidad de cadena perpetua.

Combs y sus socios, según informa Chicago News, ejercieron su “poder y prestigio” para intimidar y atraer a las mujeres a su órbita, “a menudo bajo el pretexto de una relación romántica”, según la acusación.

¿QUE PASO CON JUSTIN BIEBER?

El ascenso de Justin Bieber tuvo bastante que ver con su conexión con el magnate del rap. Ahora que Diddy enfrenta severos cargos legales, la relación de uno y otro cobra un renovado interés.

Justin, que ahora tiene 30 años, no dijo una palabra, pero se habla de una tutoría por parte de Combs. Justin irrumpió en la escena musical cuando tenía 15 años. Se sabe: fue descubierto en YouTube. Sin embargo, Diddy, que ya era una figura en el ambiente, también jugó un papel clave en los comienzos.

Diddy tomó a Justin bajo su protección y le ofreció un estilo de vida lujoso y de un modo acelerado. La conexión sirvió, en ese entonces, para que la estrella en ascenso, tuviera una visibilidad arrolladora.

Un video de 2009 muestra a la pareja pasando un fin de semana juntos. "Estoy pasando 48 horas con Diddy. Qué estamos haciendo, realmente no podemos revelarlo....". Aquel viejo comentario ahora alimenta el morbo.

En otro clip, Diddy le pregunta a Justin, visiblemente incómodo, por qué ya no se veían tan frecuentemente. "No me llamás tanto como antes", dice Diddy y Justin responde nerviosamente algo breve que no se entiende.

MAS DETALLES

Durante los registros de las casas de Combs a principios de este año, las autoridades confiscaron drogas de todo tipo, videos de las actuaciones y más de mil botellas de aceite y lubricante para bebés, según los fiscales. Dijeron que los agentes también confiscaron armas de fuego y municiones, incluidos tres AR-15 con números de serie borrados.

Por si fuera poco, el paquete acusatorio indica que Combs estranguló, empujó, golpeó y pateó a distintas víctimas. Se argumenta que usó grabaciones explícitas de sus víctimas como “garantía” para lograr obediencia y silencio de las mujeres. También ejerció control sobre las víctimas prometiéndoles "falsas oportunidades profesionales".

Además, el mamotreto judicial dice que los fiscales acusaron a Combs y a un cómplice no identificado de secuestrar a alguien a punta de pistola en diciembre de 2011 para facilitar un allanamiento en la casa de otra persona. Dos semanas después -todo según los fiscales- Combs incendió un auto de alguien abriendo el techo convertible y arrojando una bomba Molotov.

La demanda presentada por la cantante y actriz Cassie Ventura, en noviembre de 2023, describe un Freak Off donde Combs supuestamente le ordenó a Ventura que realizara actos sexuales con un hombre anónimo mientras él miraba y grababa.

La demanda enfatiza que Combs le sugería a Ventura, durante ciertos momentos de su relación, tener “una reunión de trabajo semanal”, y que estas reuniones se llevaban adelante en hoteles internacionales de Nueva York, Los Angeles, Miami. Y que de "reunión laboral" tenía poco y nada.

