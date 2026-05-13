Reacondicionan el gimnasio municipal "Pancho Cerda"

La Municipalidad de Caleta Olivia lleva a delante la renovación del campo de juego del gimnasio “Pancho Cerda”, ubicado en la avenida Tierra del Fuego del barrio Rotary 23.

Se trata de uno de los espacios deportivos cubiertos más concurridos de la ciudad y de esta manera se mejoran las condiciones de su infraestructura para el desarrollo de competencias y prácticas deportivas.

Los trabajos planificados a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, contemplan la renovación de pintura del parquet del campo de juego y de las tribunas, optimizando la funcionalidad y la imagen de las instalaciones.

El director de Deportes, Juan Nieto, destacó que las mejoras forman parte de una gestión impulsada por el intendente Pablo Carrizo junto al secretario del área, David Jones, con el objetivo de continuar fortaleciendo los espacios deportivos municipales desde lo edilicio.

Asimismo, explicó que el objetivo es avanzar de forma ágil con la labor, a fin de garantizar que el gimnasio esté en condiciones para dar continuidad a la agenda de actividades previstas en los próximos días.

“Arrancamos ayer, hemos planificado este trabajo para realizarlo en tres días, mañana lo tendríamos terminado por las actividades que tenemos el fin de semana”, expresó.

Finalmente, puso en valor el trabajo del personal municipal y de la Secretaría que participa en las tareas de renovación, resaltando el esfuerzo conjunto para acondicionar uno de los gimnasios más utilizados por la comunidad.

Fuente: Prensa Municipal