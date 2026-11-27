Brian Emanuel Muñoz Huenchullán fue detenido luego de intentar escapar en motocicleta durante un operativo policial. Era buscado por una causa vinculada al homicidio de Rodrigo Colihuinca y también está bajo investigación por un violento robo ocurrido en Trelew.

Recapturaron en Trelew a un prófugo por el crimen de Rodrigo Colihuinca

Un importante despliegue policial realizado en Trelew terminó con la recaptura de Brian Emanuel Muñoz Huenchullán, quien tenía un pedido de captura vigente vinculado al homicidio de Rodrigo Colihuinca. El sospechoso intentó escapar en una motocicleta, pero fue detenido después de una persecución de aproximadamente 25 cuadras.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), y se desarrolló en el marco de una investigación por un robo agravado con arma de fuego ocurrido el pasado 19 de noviembre.

Según la investigación, aquella noche, alrededor de las 22:45, un hombre habría ingresado a una vivienda ubicada sobre calle Paraguay, donde amenazó a la víctima con un arma de fuego, la redujo y la ató para sustraer una importante suma de dinero y otros elementos de valor. Posteriormente, escapó en bicicleta.

A partir de las tareas investigativas, la Policía concretó seis allanamientos simultáneos desde las 6 de la mañana en distintos domicilios de los barrios INTA, Moreira 3 y Moreira 4.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y una cadena colgante perteneciente a la víctima del robo, elementos que serán incorporados a la investigación.

En uno de los operativos, realizado sobre calle Los Altares, en el barrio INTA, los investigadores utilizaron un dron térmico para realizar tareas de vigilancia. Mediante ese dispositivo detectaron la salida de un hombre en motocicleta, a quien identificaron como Muñoz Huenchullán.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga en dirección al centro de Trelew y hacia la Ruta Provincial 25. La persecución se extendió durante aproximadamente 25 cuadras, hasta que perdió el control de la motocicleta y fue interceptado en la intersección de avenida Ciudad de La Plata y 26 de Noviembre Norte.

Al momento de su detención, Muñoz Huenchullán tenía un pedido de captura y detención vigente relacionado con el homicidio de Rodrigo Colihuinca.

Tras ser aprehendido, fue trasladado a la Comisaría Segunda de Trelew, donde quedó alojado provisoriamente a la espera de la audiencia de control de detención.

La Policía continúa con las actuaciones vinculadas al robo agravado, mientras que la Justicia deberá determinar su situación procesal respecto de las causas en las que se encuentra involucrado.