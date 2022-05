Recuperó la libertad el ladrón sentimental

La Justicia de Comodoro Rivadavia este lunes formalizó el robo registrado durante la madrugada del domingo en barrio San Cayetano. La audiencia estuvo presidida por el juez Alejandro Soñis.

La funcionaria fiscal Florencia Do Carmo detalló que la víctima regresaba a pie a su casa y fue interceptada por el acusado, identificado como Brian Alberto Hernández, sobre las calles Código 552 y Carlos O’ Donell. El hombre, quien vestía pantalón jean celeste, zapatillas negras y campera de nylon azul, la apuntó en el rostro con una pistola plateada.

La joven, de 22 años, entregó su teléfono celular y cuando el asaltante huía comenzó a llorar a gritos. El ladrón regresó hacia ella, le dio un apretón con sus brazos para acallarla y poder escapar sin que se enterara alguien. En esos momentos pasaba un patrullero y los efectivos advirtieron las señas de la víctima. Detuvieron a Hernández a los pocos metros y secuestraron el celular de la víctima.

En esas circunstancias, la representante fiscal le imputó el delito de robo agravado por ser cometido por arma de utilería, en calidad de autor, porque la pistola era una réplica. Entre sus pertenencias, Hernández tenía el celular de la víctima.

Do Carmo no pidió medidas privativas para el imputado debido a que la pena en expectativa no supera los 3 años de prisión en suspenso. Hernández no posee causas en trámite ni condenas. Por el ello, el magistrado formalizó la apertura de la investigación por el término de 6 meses y después dispuso la libertad del acusado.