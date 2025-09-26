Refuerzan la custodia en la casa del triple femicidio de Florencio Varela

La Municipalidad de Florencio Varela dispuso la presencia de efectivos de la policía local para custodiar la vivienda donde se perpetró el brutal triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). La medida se adoptó luego de que el inmueble quedara sin resguardo tras una decisión judicial.

El hallazgo de los cuerpos descuartizados el miércoles confirmó lo que las familias de las jóvenes venían denunciando desde el sábado, cuando advirtieron la desaparición de las chicas. La investigación se aceleró al detectarse el impacto de los teléfonos celulares en la vivienda ubicada en el cruce de las calles Río Jáchal y Chañar, en el barrio Mayol.

De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, la casa fue preparada para el crimen al menos 24 horas antes, bajo las órdenes de una organización narco que habría obligado a los dueños del lugar a acondicionarla para concretar el hecho.

El caso generó conmoción en la comunidad y mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad, mientras la investigación judicial avanza para esclarecer lo sucedido y dar con todos los responsables.