Removieron a quien exhibió el estado de las ambulancias

En Comodoro solamente hay dos ambulancias funcionando. Otras siete deben ser reparadas. Fernando Caimilla fue uno de los encargados de hacer visible el estado de las unidades y generó revuelo en el Hospital Regional.

Según pudo conocer El Patagónico, el director del centro asistencial, Eduardo Wasserman, decidió relevarlo de su cargo como jefe de Transporte tras difundirse las imágenes.

La decisión se tomó cuando Caimilla estaba con boleta médica y se le comunicó que sería derivado a otro sector. “Me relevaron de mi cargo de jefe de transporte del Hospital por haber hablado en tv. Me sacó (por Wasserman) por disposición interna. La verdad no estoy afilado con las leyes todavía”, sostuvo Caimilla.

“No soy el único. Sacó a bastante gente ya. Hasta el jefe de Salud Mental, pediatras, limpieza, etc. No sé cómo encaro, pero también voy hablar con la jefa del área para ver qué me dice”, aseveró el trabajador.

Tal como informó este medio, el estado de las ambulancias es preocupante, ya que solo dos están disponibles para cubrir un radio que incluye a Ramón Santos y Garayalde. Según el concejal Omar Lattanzio, hay siete ambulancias que el Gobierno provincial debería reparar.

En este contexto, se supo que la Municipalidad se encargará de cubrir los costos de los arreglos de una unidad; hay otro móvil que se halla en el taller de la empresa Ivecco listo para ser retirado, pero no hay dinero para costear las reparaciones.

“No he tenido ningún tipo de respuesta, ni por parte del Ministerio de Salud ni por parte del señor (Eduardo) Wasserman, que no me atiende el teléfono para poder consultarle cómo lo van a manejar”, cuestionó el concejal la semana pasada.