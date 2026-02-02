Renunció Marco Lavagna en el INDEC

El funcionario presentó su renuncia en la previa del debut del nuevo IPC y en medio de la disputa con la Secretaría de Turismo y Deportes.

Marco Lavagna presentó su renuncia como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este lunes, en medio de la disputa que mantenía con la Secretaría de Turismo y Deportes que conduce el camaleónico Daniel Scioli por la finalización de un convenio clave para las estadísticas que llevaba más de dos décadas.

Además, la salida del economista se produce en la previa del debut de la nueva medición del índice de precios al consumidor (IPC) que se debería dar a conocer el próximo martes 10 de febrero. Allí iban a figurar desde este mes otros gastos de las familias argentinas, como los servicios que hoy no se computan a los efectos de precisar el número mensual de inflación.

De hecho, las tarifas de energía eléctrica, agua y gas han aumentado mucho más que otros artículos o alimentos desde que asumió como presidente Javier Gerardo Milei.