El Patagónico
Renzo Blotta clasificó quinto en la Clase 2 del TN

El piloto comodorense se metió entre los primeros diez de la clasificación en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, donde el más veloz fue Exequiel Bastidas.

El comodorense Renzo Blotta, con Peugeot 208, quedó este sábado en el quinto lugar durante la segunda clasificación que la Clase 2 del Turismo Nacional, llevó a cabo en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

El tiempo del joven piloto sureño fue de 1’42”029/1000 a 0’595 del mejor registro que fue establecido por el entrerriano Exequiel Bastidas, quien con un Toyota Etios, metió un tiempo de 1’41”277/1000.

Luego del “poleman” se ubicaron Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris), Felipe Martini (VW Gold Trend), Tomás Vitar (Nissan March), Blotta, Pablo Collazo (Toyota Etios), Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onit), Francisco Coltrinari (Peugeot 208), Pedro Grippo (Toyota Yaris) y Nicolás Posco (Ford Fiesta KD).

La actividad de la segunda fecha del TN continuará este domingo en horas de la mañana cuando a partir de las 10 se corran las series y más tarde se efectuará la final.

Clasificación

1º Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) 1’41”277/1000

2º Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris) a 0’257/1000

3º Felipe Martini (VW Gold Trend) a 0’438/1000

4º Tomás Vitar (Nissan March) a 0’466/1000

5º Renzo Blotta (Peugeot 208) a 0’595/1000

6º Pablo Collazo (Toyota Etios) a 0’713/1000

7º Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) a 0’863/1000

8º Francisco Coltrinari (Peugeot 208) a 0’864/1000

9º Pedro Grippo (Toyota Yaris) a 0’948/1000

10º Nicolás Posco (Ford Fiesta KD) a 0’995/1000

Notas Relacionadas

