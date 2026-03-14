Renzo Blotta clasificó quinto en la Clase 2 del TN

El comodorense Renzo Blotta, con Peugeot 208, quedó este sábado en el quinto lugar durante la segunda clasificación que la Clase 2 del Turismo Nacional, llevó a cabo en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.
El tiempo del joven piloto sureño fue de 1’42”029/1000 a 0’595 del mejor registro que fue establecido por el entrerriano Exequiel Bastidas, quien con un Toyota Etios, metió un tiempo de 1’41”277/1000.
Luego del “poleman” se ubicaron Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris), Felipe Martini (VW Gold Trend), Tomás Vitar (Nissan March), Blotta, Pablo Collazo (Toyota Etios), Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onit), Francisco Coltrinari (Peugeot 208), Pedro Grippo (Toyota Yaris) y Nicolás Posco (Ford Fiesta KD).
La actividad de la segunda fecha del TN continuará este domingo en horas de la mañana cuando a partir de las 10 se corran las series y más tarde se efectuará la final.
Clasificación
1º Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) 1’41”277/1000
2º Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris) a 0’257/1000
3º Felipe Martini (VW Gold Trend) a 0’438/1000
4º Tomás Vitar (Nissan March) a 0’466/1000
5º Renzo Blotta (Peugeot 208) a 0’595/1000
6º Pablo Collazo (Toyota Etios) a 0’713/1000
7º Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) a 0’863/1000
8º Francisco Coltrinari (Peugeot 208) a 0’864/1000
9º Pedro Grippo (Toyota Yaris) a 0’948/1000
10º Nicolás Posco (Ford Fiesta KD) a 0’995/1000