Renzo Blotta clasificó sexto en la Clase 2 del TN

El piloto de Comodoro Rivadavia correrá este domingo la 11ª fecha de la temporada en el autódromo de Concordia, Entre Ríos.

El comodorense Renzo Blotta, con Peugeot 208, quedó sexto en la clasificación general de la 11ª fecha de la temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se correrá este domingo en el autódromo de Concordia, Entre Ríos.

El joven piloto de Chubut había quedado también sexto en el entrenamiento general de la categoría, y en la clasificación, Blotta hizo un tiempo de 1’52”898/1000 a 0’869/1000 del mejor registro que fue establecido por Exequiel Bastidas, quien con Toyota Yaris, fue el más veloz de la tarde. El “poleman” metió un tiempo de 1’52”029/1000.

Luego se ubicaron Valentino Quattrochi (Yaris), Francisco Coltrinari (Peugeot 208), Tomás Vitar (Nissan March), Juan Ignacio Canela (Yaris), Blotta, Santino Valerini, Martín Leston, Gastón Iansa -los cuatro con Peugeot 208- y Thomás Marchesín (Toyota Etios).

La actividad continuará este domingo desde las 10:05 con las tres series a cinco vueltas cada una, mientras que la final se largará a partir de las 13:10 a 15 giros o 35 minutos de duración, con transmisión de Canal 9 de Buenos Aires.

……………..

Clasificación

1º Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) 1’52”029/1000

2º Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris) a 0’112/1000

3º Francisco Coltrinari (Peugeot 208) a 0’182/1000

4º Tomás Vitar (Nissan March) a 0’554/1000

5º Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) a 0’774/1000

6º Renzo Blotta (Peugeot 208) a 0’869/1000

7º Santino Valerini (Peugeot 208) a 0’881/1000

8º Martín Leston (Peugeot 208) a 0’937/1000

9º Gastón Iansa (Peugeot 208) a 0’965/1000

10º Thomás Marchesín (Toyota Etios) a 0’999/1000